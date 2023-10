季後賽超殺 伊瓦迪「滿壘計」剋太空人 遊騎兵2連勝

5局下滿壘、無人出局的危機,遊騎兵隊先發投手伊瓦迪(Nathan Eovaldi)霸氣連抓3個出局數,成為掐斷太空人 隊氣勢的一擊,遊騎兵今天再以5:4贏球,在美聯冠軍賽取得2勝0敗,接下來將回到主場作戰形勢大好。

面對太空人先發投手瓦德茲(Framber Valdez),遊騎兵塞米恩(Marcus Semien)、席格(Corey Seager)在全場第1球、第2球就敲安,先靠失誤攻下第1分,接下來3安各帶1分打點,遊騎兵攻下4分大局。

伊瓦迪先發6局被敲5安打、失3分,第2局挨了艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)的陽春砲,第4局輪到布萊格曼(Alex Bregman)炸裂陽春彈,最危急場面出現在5局下,開局就因2安打、1失誤被攻占滿壘且還沒有出局數。

伊瓦迪先是連續K掉狄亞茲(Yainer Diaz)、亞土維(Jose Altuve),再讓布萊格曼打向三壘方向的滾地球出局,上演「逃脫大師」般的危機逃出戲碼,他自己也興奮振臂大吼。

