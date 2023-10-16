MLB／昔被洋基稱扛不起季後賽 A-Rod：蒙哥馬利證明他們錯了

遊騎兵隊蒙哥馬利先發好投。（法新社）

遊騎兵隊15日在美聯冠軍賽搶下「開門紅」，以2：0完封太空人 隊，昔日被洋基 隊貼上「非季後賽 投手」標籤的蒙哥馬利（Jordan Montgomery），演出6.1局無失分好投，轉播球評賽後直接戳起洋基痛處。

遊騎兵由蒙哥馬利打頭陣，先發6.1局只被敲5安打、無失分，送出6次三振，半數是賞給艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），技壓太空人資深王牌韋蘭德（Justin Verlander）的6.2局失2分。

引起廣大討論的是，出自洋基自家農場、效力洋基6年的蒙哥馬利，去年季中被洋基交易到紅雀隊換來外野手貝德（Harrison Bader），當時總經理凱許曼（Brian Cashman）提出的理由是著眼10月，自己雖不捨換走蒙哥馬利，但他認為陣中擁有貝德會比擁有蒙哥馬利更具前景，當時蒙哥馬利也被問到此事，而他回應：「如果他（凱許曼）那樣想，我不在意。」

蒙哥馬利面對太空人演出好投賽後，轉播球評直接討論到：「所有看了今晚比賽的洋基球迷都想知道，為何蒙哥馬利現在不在洋基陣中？」

蒙哥馬利坐上場邊轉播台受訪時，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）更是直接了當告訴蒙哥馬利，「我看著你的進步，一直都是你的球迷，過去有些人曾說你不是能扛起季後賽的那種投手，但你向大家證明這是錯的。」