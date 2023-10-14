我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房租大漲 科技新貴也吃不消 搶住「膠囊公寓」

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

MLB／0.1局失6分成最後一舞？克蕭這樣回答

記者蘇志畬／綜合報導
道奇隊克蕭對響尾蛇投0.1局狂失6分。（美聯社）
道奇隊克蕭對響尾蛇投0.1局狂失6分。（美聯社）

道奇隊球星克蕭（Clayton Kershaw）在季後賽首戰0.1局狂失6分，被響尾蛇隊提早打退場，這可能成為他的「最後一舞」嗎？克蕭說：「我不確定。」

道奇今年在國聯分區系列賽只打了3場就被響尾蛇隊橫掃出局，其中先發投手3場比賽合計僅投了4.2局、丟掉13分，寫下不榮譽紀錄，首戰登板的克蕭更是0.1局失6分，創下生涯季後賽32場先發最短局數。

35歲的克蕭今年與道奇簽下的是1年2000萬美元合約，季後將成為自由球員，對於未來方向他還沒有想法，克蕭說：「我不確定，以一個糟糕的方式結束賽季，這已經不重要，重點是我沒能幫球隊贏下系列賽，能做的是好好消化情緒，先從這裡開始。」

克蕭過去曾表達，會不會繼續打球要看今年球季後的身體狀況，也要考量到住在德州的家人們，目前來看明年是留在道奇或直接引退，仍有很多未知數，只有他自己知道答案。

克蕭若決定引退，對道奇隊先發輪值是重大影響，岡索林（Tony Gonsolin）、梅伊（Dustin May）都因手術關係，將錯過明年球季，布勒（Walker Buehler）則是從第二次TJ韌帶置換手術後歸隊，缺乏穩定戰力。

道奇隊克蕭對響尾蛇投0.1局狂失6分。（美聯社）
道奇隊克蕭對響尾蛇投0.1局狂失6分。（美聯社）

道奇 季後賽 德州

上一則

MLB／美聯冠軍賽上演「德州內戰」 韋蘭德先發：很有趣

下一則

MLB／勇士出局 3支百勝強隊全淘汰

延伸閱讀

MLB／3支百勝球隊全出局…5大強權季後賽「1勝13敗」戰績慘

MLB／3支百勝球隊全出局…5大強權季後賽「1勝13敗」戰績慘
MLB／響尾蛇單局4轟橫掃道奇 睽違16年重返國聯冠軍戰

MLB／響尾蛇單局4轟橫掃道奇 睽違16年重返國聯冠軍戰
場邊人語／雙城飲恨 道奇遺恨

場邊人語／雙城飲恨 道奇遺恨
MLB／0.1局失6分成最後一舞？克蕭：我不確定

MLB／0.1局失6分成最後一舞？克蕭：我不確定

熱門新聞

10月8日晚，杭州第19屆亞運會閉幕式在杭州奧體中心體育場舉行。圖為閉幕式現場。 中新社

杭州亞運／閉幕式直播 團隊延續「中國式浪漫」

2023-10-08 08:44
10月8日晚，杭州第19屆亞運會閉幕式在杭州奧體中心體育場舉行。圖為第20屆亞運會主辦城市名古屋文藝表演。 中新社

杭州亞運閉幕式畫下句點 交棒下屆主辦城市名古屋

2023-10-08 10:04
內馬爾分享女兒出生的喜訊。（Getty Images）

內馬爾升格當爸 未婚妻產下愛女 甜曬一家三口照片

2023-10-06 22:40
柯瑞。（路透）

NBA／柯瑞、杜蘭特都說要打巴黎奧運 ESPN：美國籃協不會全收

2023-10-09 08:27
湖人隊「詹皇」詹姆斯。（Getty Images）

NBA／詹皇聲援以色列稱哈瑪斯「恐怖主義」 網看法兩極

2023-10-12 18:53
中華隊先發投手林昱珉。（記者季相儒／攝影）

杭州亞運／中華隊棒球「銀恨」 南韓隊完成4連霸

2023-10-07 08:41

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡