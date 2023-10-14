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MLB／勇士出局 3支百勝強隊全淘汰

記者蘇志畬／綜合報導
大聯盟季後賽對戰圖。
大聯盟季後賽對戰圖。

大聯盟季後賽強權陸續落馬，勇士隊12日成為最後出局的百勝球隊，費城人隊靠著卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）雙響砲、透納（Trea Turner）超前轟，在國聯分區系列賽以3勝1敗勝出，國聯冠軍賽將對決響尾蛇；勇士、金鶯、道奇3支百勝球隊全遭到淘汰，例行賽5大強權季後賽合計竟是1勝13敗的慘淡戰績，4支首輪輪空的分區冠軍更只剩太空人隊存活。

費城人取得今年四張聯盟冠軍賽的最後一張門票，哈波（Bryce Harper）樂得大喊：「這就是你該花錢的原因。」

費城人今年團隊薪資排名聯盟第五，哈波的合約為13年3.3億美元、透納11年3億美元、卡斯特蘭諾斯也有5年1億美元，哈波在國聯分區系列賽敲出3轟、5分打點，打擊率4成62，12日以3：1擊敗勇士的晉級戰中，透納、卡斯特蘭諾斯包辦3分打點。

例行賽拿下104勝的勇士隊12日以1：3輸給費城人隊，國聯系列賽1勝3敗被淘汰出局，而99勝光芒、92勝釀酒人隊都在外卡系列賽2連敗打包，101勝金鶯、100勝道奇都是在分區系列賽3連敗。

勇士隊是例行賽戰績最好的5支球隊裡，唯一拿下勝利的，例行賽強權到了季後賽紛紛倒下，令人意外。

今年聯盟冠軍賽4席全數出爐，遊騎兵、響尾蛇都是5連勝晉級，太空人隊、費城人隊在分區系列賽也只吞下1敗，其中遊騎兵、費城人、響尾蛇都是以外卡身分取得季後賽資格。

太空人隊是4支以逸待勞的分區冠軍中，唯一挺進聯盟冠軍賽的球隊，大聯盟去年將外卡系列賽改為3戰2勝制，首輪輪空的球隊雖然可以避開對手前2號先發投手，卻也面臨5天沒實戰的空窗期。

勇士輸給費城人後，跟進金鶯與道奇行列，本季季後賽3支百勝球隊全遭淘汰。（Gett...
勇士輸給費城人後，跟進金鶯與道奇行列，本季季後賽3支百勝球隊全遭淘汰。（Getty Images）

費城 太空人 勇士

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