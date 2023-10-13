MLB／卡斯特蘭諾斯連2場雙響砲第一人 費城人晉國聯冠軍賽

費城人淘汰勇士，連兩年闖進國聯冠軍賽。（路透）

費城 人隊12日在主場4萬5831爆滿球迷的加油聲中，以3：1擊敗勇士 隊，連兩年晉級國聯冠軍賽，分區系列賽費城人一共敲出11轟，包含12日卡斯特蘭諾斯雙響砲、透納超前轟，而例行賽敲出307轟的勇士僅3轟。

勇士12日雖有萊里（Austin Riley）4局上的陽春砲先馳得點，然而卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）在4局下立刻開轟追平，透納（Trea Turner）5局下補上超前陽春砲，6局下卡斯特蘭諾斯再次開轟，取得2分領先。

11日費城人6轟贏球，卡斯特蘭諾斯就敲出雙響砲，季後賽 連續兩場都敲出雙響砲，根據「ESPN Stats & Info」，卡斯特蘭諾斯是史上第一人。

費城人靠卡斯特蘭諾斯連2戰雙響砲，以3：1擊敗勇士隊，連兩年在分區系列賽淘汰勇士晉級國聯冠軍賽。（美聯社）

費城人讓首戰先發僅投3.2局的蘇亞雷斯（Ranger Suarez）再次登板，12日他投到5局，僅被敲出3支安打，因1發全壘打掉分，另有2次三振，拿下今年季後賽首勝。

勇士王牌投手史泰德（Spencer Strider）首戰先發7局掉1分仍承擔敗投，12日5.2局被敲7支安打丟掉3分更不用想，吞下2連敗，個人生涯季後賽勝投還沒開張。

費城人去年在分區系列賽3勝1敗淘汰勇士，中斷勇士世界大賽2連霸之路，今年又複製相同劇本，而費城人去年在世界大賽不敵太空人隊，今年要雪恥得先在國聯冠軍賽闖過響尾蛇隊這關。