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MLB／響尾蛇單局4轟橫掃道奇 睽違16年重返國聯冠軍戰

體育新聞組／綜合報導
響尾蛇帕多摩、馬提、沃克與莫雷諾（左起）單局4轟寫下季後賽空前紀錄。（路透、美聯社）
響尾蛇帕多摩、馬提、沃克與莫雷諾（左起）單局4轟寫下季後賽空前紀錄。（路透、美聯社）

大聯盟季後賽11日產生兩支晉級聯盟冠軍戰的球隊，響尾蛇隊締造史上首次單局4轟紀錄，以4：2擊敗道奇隊，暌違16年重返國聯冠軍戰；太空人隊古巴重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）近兩戰第3轟成為致勝一擊，領軍3：2擊敗雙城隊，連續7年闖進美聯冠軍戰。

來源：X平台

響尾蛇11日在主場上演全壘打秀，3局下帕多摩（Geraldo Perdomo）、馬提（Ketel Marte）、沃克（Christian Walker）、莫雷諾（Gabriel Moreno）都轟出陽春砲，寫下季後賽新紀錄；這4轟苦主都是道奇先發投手林恩（Lance Lynn），投2.2局失4分吞敗，道奇季後賽3連敗，打5天就結束。

響尾蛇是國聯第6種子，但連續淘汰兩支分區冠軍釀酒人、道奇，帶5連勝闖進國聯冠軍戰，23歲台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）說：「實在太讚了。」

大聯盟季後賽開打第9天，雙城、道奇隊先後淘汰，季後賽12強已有7隊打包，例行賽5大強權只剩勇士隊存活，戰況讓不少球迷吃驚。

例行賽戰績最好的5隊依序是勇士（104勝）、金鶯（101勝）、道奇（100勝）、光芒（99勝）、釀酒人隊（92勝），季後賽合計1勝12敗，僅由勇士拿到1勝。

5大強權中的光芒、釀酒人早在外卡系列賽就2連敗打包，金鶯隊在分區系列賽3連敗出局，道奇多撐一天命運相同，分別輸給遊騎兵、響尾蛇。

道奇連續3季達到百勝，今年比響尾蛇多出16勝，交手13場也以8勝5敗領先，不料在分區系列賽以逸待勞，竟遭響尾蛇3連勝橫掃，讓死忠球迷完全無法接受。

值得一提的是，響尾蛇跟上去年費城人的的腳步，也以國聯外卡第3晉級冠軍賽，接下來對手將是費城人、勇士的贏家。

響尾蛇4俠季後賽表現。
響尾蛇4俠季後賽表現。

道奇 季後賽 勇士

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