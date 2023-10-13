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MLB／0.1局失6分成最後一舞？克蕭：我不確定

記者蘇志畬／即時報導
道奇隊球星克蕭在季後賽首戰0.1局狂失6分，被響尾蛇隊提早打退場。（美聯社）
道奇隊球星克蕭在季後賽首戰0.1局狂失6分，被響尾蛇隊提早打退場。（美聯社）

道奇隊球星克蕭（Clayton Kershaw）在季後賽首戰0.1局狂失6分，被響尾蛇隊提早打退場，這可能成為他的「最後一舞」嗎？克蕭說：「我不確定。」

道奇今年在國聯分區系列賽只打了3場就被響尾蛇隊橫掃出局，其中先發投手3場比賽合計僅投了4.2局、丟掉13分，寫下不榮譽紀錄，首戰登板的克蕭更是0.1局失6分，創下生涯季後賽32場先發最短局數。

35歲的克蕭今年與道奇簽下的是1年2000萬美元（約6.1億台幣）合約，季後將成為自由球員，對於未來方向他還沒有想法，克蕭說：「我不確定，以一個糟糕的方式結束賽季，這已經不重要，重點是我沒能幫球隊贏下系列賽，能做的是好好消化情緒，先從這裡開始。」

克蕭過去曾表達，會不會繼續打球要看今年球季後的身體狀況，也要考量到住在德州的家人們，目前來看明年是留在道奇或直接引退，仍有很多未知數，只有他自己知道答案。

克蕭若決定引退，對道奇隊先發輪值是重大影響，岡索林（Tony Gonsolin）、梅伊（Dustin May）都因手術關係，將錯過明年球季，布勒（Walker Buehler）則是從第二次TJ韌帶置換手術後歸隊，缺乏穩定戰力。

道奇 季後賽 德州

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