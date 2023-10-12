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MLB／說3次「給我一個機會」 薛則備戰美聯冠軍賽

記者蘇志畬／即時報導
薛則認為自己傷勢已無問題，希望能被帶進美聯冠軍賽名單中。（美聯社）
薛則認為自己傷勢已無問題，希望能被帶進美聯冠軍賽名單中。（美聯社）

遊騎兵隊橫掃金鶯隊晉級美聯冠軍賽，最開心的莫過於薛則（Max Scherzer），有更多時間調整，為自己爭取一席季後賽位置，薛則連說了3次「給我一個機會」。

薛則是在球季尾段時右大圓肌輕度拉傷，例行賽提前報銷，當時總經理楊恩（Chris Young）說：「季後賽也不太可能。」但他努力復健，在美聯分區賽開打前的模擬賽登板投了2局，今天再投完1場就會隨隊移動，備戰美聯冠軍賽。

「給我一個機會。」薛則連說了3次，「讓我找回感覺，我會付出一切就為了有一個機會，大夥在場上奮戰讓我有了這個機會，所以我會努力調整，希望能在下次比賽前準備好。」

遊騎兵隊橫掃金鶯後，有4天時間不用比賽，薛則可以照自己的節奏準備模擬賽登板，在美聯冠軍賽名單出爐前證明自己，「我感覺很好。」薛則說：「我感覺自己能夠做到，但還需要一場模擬賽，當我的背號被叫到，我會準備好。」

薛則季後賽投了133.1局、防禦率3.58，加上2019年為國民隊拿下世界大賽冠軍，豐富經驗是遊騎兵隊所需，無論作為先發或是牛棚。

遊騎兵教頭波奇（Bruce Bochy）說：「我們很期待，球隊有多一點時間等待薛則，他前一場投得不錯，但我沒有冒險讓他投入（美聯分區系列賽），希望給他多一點時間。」

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