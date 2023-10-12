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MLB／例行賽5大強權只有1勝12敗 只剩勇士存活也無退路

記者藍宗標／即時報導
勇士是目前唯一存活的百勝球隊，但也陷入背水一戰了。（Getty Images）
勇士是目前唯一存活的百勝球隊，但也陷入背水一戰了。（Getty Images）

大聯盟季後賽開打第9天，雙城、道奇隊先後淘汰，季後賽12強已有7隊打包，例行賽5大強權只剩勇士隊存活，而且在分區系列賽1勝2敗落後費城人隊，接下來必須2連勝才能翻盤，季後賽戰況讓不少球迷吃驚。

道奇連續3季達到百勝，今年比響尾蛇多出16勝，交手13場也以8勝5敗領先，從8月9日起對戰5連勝，不料在分區系列賽以逸待勞，竟遭響尾蛇3連勝橫掃，讓死忠球迷完全無法接受。

例行賽戰績最好的5隊依序是勇士（104勝）、金鶯（101勝）、道奇（100勝）、光芒（99勝）、釀酒人隊（92勝），季後賽前6天合計0勝8敗，直到前天才由勇士拿到第1勝。

5大強權打到11日道奇遭淘汰為止，竟然只有1勝12敗，光芒、釀酒人早在外卡系列賽就2連敗打包，金鶯隊10日在分區系列賽3連敗出局，道奇多撐一天命運相同，分別輸給遊騎兵、響尾蛇。

聯盟冠軍賽4席已經產生3席，遊騎兵、響尾蛇都是5連勝晉級，衛冕世界大賽冠軍的太空人隊3勝1敗淘汰雙城隊。

值得一提的是，響尾蛇跟上去年費城人的的腳步，也以國聯外卡第3晉級冠軍賽，接下來對手將是費城人、勇士的贏家，最快明天出爐。

道奇成為第7支遭淘汰的球隊，加入光芒、釀酒人、馬林魚、藍鳥（4隊都在外卡系列賽2連敗）、金鶯、雙城的行列。

響尾蛇驚奇淘汰百勝道奇，今年季後賽詭譎多變，例行賽5大強權竟然只有1勝12敗。（...
響尾蛇驚奇淘汰百勝道奇，今年季後賽詭譎多變，例行賽5大強權竟然只有1勝12敗。（路透）

道奇 勇士 季後賽

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