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MLB／阿布瑞尤2天3轟打垮雙城 太空人連7年晉級

記者蘇志畬／綜合報導
阿布瑞尤在4局上的2分砲又為太空人隊取得領先，以3：2擊敗雙城。（Getty Images）
阿布瑞尤在4局上的2分砲又為太空人隊取得領先，以3：2擊敗雙城。（Getty Images）

又是阿布瑞尤（Jose Abreu）。前一天單場雙響砲送太空人隊站上聽牌位置，阿布瑞尤11日在4局上的2分砲又為太空人隊取得領先，以3：2擊敗雙城隊取得3勝1敗，太空人完成連續7年闖進美聯冠軍系列賽壯舉。

來源：X平台

本場比賽，雙城靠著菜鳥路易斯（Royce Lewis）在1局下的陽春砲先馳得點，加上外卡戰曾以雙響砲中止球隊18連敗，單一季後賽累積4轟，追平隊史第二多，僅次於「雙城先生」帕基特（Kirby Puckett）的5轟。

太空人很快回應，2局上布蘭特利（Michael Brantley）從先發投手萊恩（Joe Ryan）手中轟出陽春砲，將比數追平，4局上阿布瑞尤也從席爾巴（Caleb Thielbar）手中開轟，這發2分砲取得3：1領先。

太空人先發投手厄奎迪（Jose Urquidy）投了5.2局僅被敲出3支安打，然而其中有2發全壘打，除了路易斯外，6局下也被新秀朱利安（Edouard Julien）敲了1轟，好在都是陽春砲，只丟掉2分，加上牛棚強力壓制，讓雙城功虧一簣。

只用4場擊敗雙城，讓太空人有更多喘息空間，也留住韋蘭德（Justin Verlander）這張王牌，接下來美聯冠軍賽面對遊騎兵隊，有機會看到韋蘭德與薛則（Max Scherzer）的強投對決，貝克（Dusty Baker）與波奇（Bruce Bochy）兩位名教頭也將正面過招。

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