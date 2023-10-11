MLB／費城人6轟破隊史KO勇士 連兩年國聯冠軍賽只差1勝

費城人先發投手諾拉先發5.2局，被揮出6支安打、失兩分，飆出9次三振，退場時脫帽向球迷致意。（歐新社）

哈波單場雙轟擊沉勇士，系列賽率先聽牌。（路透）

費城 人隊11日重返主場，對勇士 隊進行分區系列賽第3戰，在爆滿4萬5798名球迷前出現6支全壘打，寫下隊史季後賽 新紀錄，哈波（Bryce Harper）、卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）都轟出雙響砲，以10：2大勝，系列賽2勝1敗領先，連續兩年闖進國聯冠軍賽只差1勝。

勇士3局上靠奧比斯（Ozzie Albies）安打攻下全場第1分，費城人3局下火力全開，卡斯特蘭諾斯轟出陽春砲追平比數，哈波追加3分砲逆轉戰局，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）二壘打再攻下兩分，以6：1領先。

BRYCE HARPER DEMOLISHED! THAT WAS OBVIOUS! pic.twitter.com/ALs38vPB5V — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 11, 2023

勇士6局上靠阿西亞（Orlando Arcia）安打追回1分，但6局下透納（Trea Turner）轟出陽春砲，費城人8：2領先。

費城人全壘打火力不斷，8局下卡斯特蘭諾斯、馬許（Brandon Marsh）連續轟出陽春砲，單場6轟追平大聯盟季後賽紀錄，終場8分之多大勝。

卡斯特蘭諾斯也單場雙響。（美聯社）

費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）先發5.2局，被揮出6支安打、失兩分，飆出9次三振，繼5日對馬林魚隊先發7局無失分後，季後賽2連勝。

勇士先發投手愛德（Bryce Elder）只投2.2局，被揮出5支安打，失6分吞敗，5名投手被揮出11支安打竟有6轟，完全敗在費城人的全壘打火力。

費城人去年在分區系列賽3勝1敗淘汰勇士，粉碎勇士挑戰世界大賽2連霸的美夢，晉級國聯冠軍賽後，再以4勝1敗扳倒教士隊，以國聯外卡第3的身分封王，寫下空前紀錄，最後在世界大賽2勝4敗不敵太空人隊。