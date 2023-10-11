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MLB／2發兩分砲逆轉 勇士扳平費城人

記者劉肇育／綜合報導
哈里斯最後的美技接殺救了勇士隊。( 路透 )
哈里斯最後的美技接殺救了勇士隊。( 路透 )

國聯分區系列賽第2戰點燃戰火，在首戰一分未得的勇士隊，9日前5局再度遭到費城人隊王牌投手惠勒（Zack Wheeler）封鎖，不過勇士打線在後4局甦醒，達諾德（Travis d'Arnaud）、萊里（Austin Riley）各打出兩分砲，中外野手哈里斯（Michael Harris）策動再見雙殺，最終勇士就以5：4戲劇化逆轉費城人，將系列賽扳平。

費城人在系列賽首戰率先取勝後，由王牌投手惠勒掛帥先發拚聽牌，他在前5局完全壓制勇士打線，共送出10次三振，未被擊出安打，僅讓勇士靠著1次失誤上壘，費城人取得4：0領先。

連續14局沒得分的勇士打線在第6局甦醒，拿下系列賽第1分，加上達諾德、萊里接連擊出兩分砲，以5：4戲劇化逆轉，扳平戰局。

對於球隊打線總算衝破對手壓制，完成精采逆轉秀，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）說：「我對這些人充滿信心，他們會讓對手面臨27個艱難的出局數，永遠不會停止在打擊區上的戰鬥。」

另一場比賽，道奇隊派出24歲新秀投手米勒（Bobby Miller）先發，力求扳平戰局，不過他首度站上季後賽舞台，卻被響尾蛇打線震撼教育，首局失3分，僅投1.2局就退場，響尾蛇也以4：2勝出，系列賽2：0聽牌。

金鶯隊在美聯分區系列賽陷入淘汰絕境，第三戰派出克里默（Dean Kremer）登板先發，力求延長戰線；擁有美國、以色列雙重國籍的克里默，對於家鄉爆發戰火，直言相當掛心還留在以色列的家人，但他強調不會影響自己登板。

勇士 費城 以色列

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