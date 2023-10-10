我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

大谷翔平首部紀錄片11月上映 談加入天使隊、克服傷痛心境

中央社／台北10日電
日本棒球球星大谷翔平與Disney+合作，推出首部官方紀錄片「大谷翔平：超越夢想」，分享職業生涯背後點滴。（中央社）
日本棒球球星大谷翔平與Disney+合作，推出首部官方紀錄片「大谷翔平：超越夢想」，分享職業生涯背後點滴。（中央社）

29歲日本二刀流球星大谷翔平在美國職棒大聯盟（MLB）以卓越比賽成績席捲全球，今天宣布與Disney+合作推出首部官方紀錄片「大谷翔平：超越夢想」（Beyond the Dream），分享為何加入天使隊與如何克服傷痛等心裡話。

在「大谷翔平：超越夢想」中，製作單位深度採訪大谷翔平與他的教練、球隊成員、球隊經理以及人生導師，帶領全球粉絲一窺大谷翔平輝煌的職業生涯背後點滴。

紀錄片從大谷翔平在日本鄉村地區時的韜光養晦、成為投球與打擊兼任的二刀流選手、加入北海道日本火腿鬥士隊開啟職棒生涯，再到他轉戰洛杉磯天使隊，帶領觀眾回味這些歷程，重新認識這位日本傳奇球星。

日本二刀流球星大谷翔平在2023年世界棒球經典賽（WBC）和美國職棒大聯盟（ML...
日本二刀流球星大谷翔平在2023年世界棒球經典賽（WBC）和美國職棒大聯盟（MLB）以卓越的比賽成績席捲全球。（中央社）

大谷翔平也在拍攝過程裡，回憶自己迄今一路走來的故事，分享為何決定加入洛杉磯天使隊、如何一步步朝夢想邁進、贏得2023年世界棒球經典賽冠軍的心情，以及如何克服每一次的傷痛和挑戰等最真實的心境。

被問及紀錄片即將上線心情，大谷翔平透過製作單位分享，「我很感謝有機會在這部紀錄片中分享我的人生歷程，聽到我的童年偶像們分享我的故事，真的很鼓舞人心」，並希望這部作品能為觀眾真實呈現他在棒球這條路上的每一次重要里程碑，「見證我對這項運動的堅持、熱情，以及追求頂尖表現時的自信。」

「大谷翔平：超越夢想」將於11月17日在Disney+獨家上線。

大谷翔平 日本 天使

上一則

MLB／以色列陷戰火 金鶯克里默憂心家人、仍先發第3戰

延伸閱讀

MLB／大谷翔平若被紅襪搶到手 媒體：它是關鍵

MLB／大谷翔平若被紅襪搶到手 媒體：它是關鍵
MLB／大谷翔平連3年入圍漢克阿倫獎 拚日本第一人

MLB／大谷翔平連3年入圍漢克阿倫獎 拚日本第一人
MLB／紐媒看好紅襪搶到大谷翔平 New Balance是關鍵？

MLB／紐媒看好紅襪搶到大谷翔平 New Balance是關鍵？
我看到大谷翔平了

我看到大谷翔平了

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

2023-10-03 00:28
杭州第19屆亞運會跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋以438.20的總得分奪冠。（香港中通社）

亞運跳水／全紅嬋展示完美「水花消失術」 中國再奪2金

2023-10-03 11:59
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
杭州亞運滑輪溜冰項目中華隊在競速滑輪男子3000公尺接力賽，中華隊趙祖政、黃玉霖（左）、陳彥成展現優勢，最後以4分05秒692搶下金牌，南韓4分05秒702排名第2，終點衝線時黃玉霖以些微差距逆轉南韓隊奪金。(特派記者季相儒／攝影)

杭州亞運／0.01秒之差丟金 南韓網友繪悲情圖：真的好無言

2023-10-02 08:27
經過兩年調養後復出的美國體操天后西蒙‧拜爾絲，4日在復出後的首場國際賽事中表現亮眼，贏得她個人第20面世錦賽金牌。圖為她當天在平衡木比賽中。(Getty Images)

美國女子體操創歷史 世錦賽7連霸 拜爾絲第20金入袋

2023-10-04 21:11

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治