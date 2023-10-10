大谷翔平首部紀錄片11月上映 談加入天使隊、克服傷痛心境

日本棒球球星大谷翔平與Disney+合作，推出首部官方紀錄片「大谷翔平：超越夢想」，分享職業生涯背後點滴。（中央社）

29歲日本 二刀流球星大谷翔平 在美國職棒大聯盟（MLB）以卓越比賽成績席捲全球，今天宣布與Disney+合作推出首部官方紀錄片「大谷翔平：超越夢想」（Beyond the Dream），分享為何加入天使 隊與如何克服傷痛等心裡話。

在「大谷翔平：超越夢想」中，製作單位深度採訪大谷翔平與他的教練、球隊成員、球隊經理以及人生導師，帶領全球粉絲一窺大谷翔平輝煌的職業生涯背後點滴。

紀錄片從大谷翔平在日本鄉村地區時的韜光養晦、成為投球與打擊兼任的二刀流選手、加入北海道日本火腿鬥士隊開啟職棒生涯，再到他轉戰洛杉磯天使隊，帶領觀眾回味這些歷程，重新認識這位日本傳奇球星。

日本二刀流球星大谷翔平在2023年世界棒球經典賽（WBC）和美國職棒大聯盟（MLB）以卓越的比賽成績席捲全球。（中央社）

大谷翔平也在拍攝過程裡，回憶自己迄今一路走來的故事，分享為何決定加入洛杉磯天使隊、如何一步步朝夢想邁進、贏得2023年世界棒球經典賽冠軍的心情，以及如何克服每一次的傷痛和挑戰等最真實的心境。

被問及紀錄片即將上線心情，大谷翔平透過製作單位分享，「我很感謝有機會在這部紀錄片中分享我的人生歷程，聽到我的童年偶像們分享我的故事，真的很鼓舞人心」，並希望這部作品能為觀眾真實呈現他在棒球這條路上的每一次重要里程碑，「見證我對這項運動的堅持、熱情，以及追求頂尖表現時的自信。」

「大谷翔平：超越夢想」將於11月17日在Disney+獨家上線。