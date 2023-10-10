MLB／柯瑞亞3安打建功 雙城扳平太空人 晉級率升至67%
雙城隊總教練波德利（Rocco Baldelli）一直相信，只要碰到重要比賽，柯瑞亞（Carlos Correa）一定會跳出來，他也沒讓全隊失望，8日在分區系列賽第2戰4打數3安打、攻下3分打點，幫助雙城6：2擊敗太空人隊，系列賽扳成1：1平手，晉級美聯冠軍賽機率從28%升至67%。
雙城對太空人首戰4：6落敗，本場比賽靠柯瑞亞3安猛打扳回一城，下一戰將回主場進行第3戰，衛冕世界大賽冠軍的太空人面臨極大壓力。
雙城官網指出，過去在5戰3勝制（2-2-1）分區系列賽輸掉首戰的球隊，最後只有28%打進聯盟冠軍賽，但在前兩戰打平，第3、4戰回到主場的球隊，42隊有28隊晉級，機率升至67%。
本場比賽，柯瑞亞面對老東家毫不手軟，1局上揮出二壘打攻下全場第1分，5局上追加兩分打點安打，幫助雙城拉大到5：0領先，季後賽累積63分打點，也追平勇士隊昔日球星賈斯提斯（David Justice），並列史上第3。
雙城目前在季後賽4戰3勝，柯瑞亞3支安打包括兩支二壘打，4戰合計15打數8安打，波德利說：「 柯瑞亞一直是很出色的球員，能在最重要的時刻集中注意力，一次又一次打得更好，這不是偶然，他總是在關鍵時刻發威。」
柯瑞亞曾在太空人打過6次季後賽，2017年奪下世界大賽冠軍，去年以自由球員身分加盟雙城，坦言贏球滋味更特別，因為對手是太空人。
「如果我說不，就是在撒謊。」他說：「對決以前效力的球隊很酷，我們最終目標是贏得系列賽，為明尼蘇達拚出冠軍。」
雙城官網指出，分區系列賽開打前，太空人球迷碰到正在吃飯的柯瑞亞一家人，還會祝他好運，首戰介紹球員陣容時，也發出巨大歡呼，但隨著比賽持續進行，歡呼聲逐漸減弱，接著夾雜噓聲，到第二場比賽結束時，他每次亮相都會聽到全場噓聲。
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