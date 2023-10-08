MLB／賈維爾滿貫砲KO金鶯 遊騎兵再一勝重返美聯冠軍賽

遊騎兵指定打擊賈維爾生涯在季後賽首次開轟，就是破壞力最強的滿貫砲，率隊季後賽2連勝金鶯，系列賽先聽牌。（美聯社）

遊騎兵隊氣勢驚人，8日對金鶯隊之戰打完前3局就攻下9分，指定打擊賈維爾（Mitch Garver）生涯在季後賽 首次開轟，就是破壞力最強的滿貫砲，終場以11：8獲勝，在5戰3勝制的分區系列賽取得「聽牌」優勢。

遊騎兵在例行賽最後一天失去分區龍頭，讓給太空人 隊，以美聯外卡排名第2晉級季後賽，但在外卡系列賽對光芒隊2連勝，分區系列賽又連贏金鶯兩場，成為季後賽第1支4連勝球隊。

MITCH GARVER GRAND SLAM!!!! 9-2!!!!!! IN THE 3RD INNING pic.twitter.com/7IQFU1Vl8T — Texas Rangers Insider (@RangersInsiders) October 8, 2023

遊騎兵這4勝都在客場贏球，後天將回到德州主場進行分區系列賽第3戰，將是近7年首次在季後賽擔任主隊，有機會橫掃金鶯。

值得一提的是，遊騎兵2010、11年都奪下美聯冠軍，隊史從未贏得世界大賽 ，今年如果淘汰金鶯，將是近12年首次闖進美聯冠軍賽。

金鶯今天在爆滿4萬6475名觀眾前，和遊騎兵形成打擊戰，兩隊加起來一共揮出25支安打，包括3支全壘打，遊騎兵雖是11安，但2、3局上集中攻勢打下9分，一路領先到比賽結束。

賈維爾在3局上滿壘時，從金鶯第4任投手韋伯（Jacob Webb）的手中轟出滿貫砲，比數從5：2變成9：2，成為贏球大功臣。

遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）領軍第1年，徹底改變球隊命運，再拿1勝將是領軍生涯首次打進美聯冠軍賽；這位68歲資深教頭過去在教士、巨人隊執掌兵符25年，贏得4座國聯冠軍，其中2010、12、14年領軍巨人奪下世界大賽冠軍。

遊騎兵在季後賽面對美聯戰績最好的金鶯、光芒，目前4場比賽攻下25分，只讓對手拿到11分，賈維爾說：「 很難知道教頭在想什麼，他有時就像在草坪的折疊椅看比賽，但我們相信他的領軍方式。」