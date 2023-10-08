我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

MLB／克蕭投35球狂失6分 響尾蛇近12年分區系列賽首勝

記者藍宗標／即時報導
克蕭(中)。美聯社
克蕭(中)。美聯社

響尾蛇隊以國聯外卡排名第3晉級季後賽，先在外卡系列賽2連勝淘汰釀酒人隊，7日又在分區系列賽首戰打爆道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw），終場11：2大勝，等了12年再嘗分區系列賽贏球滋味。

響尾蛇近6年首次在季後賽亮相，完全打出氣勢，外卡系列賽淘汰國聯中區冠軍釀酒人，休息兩天後前往洛杉磯對決道奇，一開賽就重創克蕭，讓他只投0.1局失6分退場，創下個人季後賽32場先發最短局數。

道奇例行賽衝出100勝，比響尾蛇多16勝，對戰13場也以8勝5敗領先，從8月9日起對戰5連勝；兩隊到了季後賽，完全是另一回事，道奇7日在主場接近爆滿5萬1653名觀眾前，輸得有夠難看。

響尾蛇上次在分區系列賽贏球已是2011年，當時2勝3敗遭釀酒人淘汰，接著2017年分區系列賽又遭道奇3戰清盤，今年終於討回面子，季後賽3戰全勝都在客場。

響尾蛇打完前兩局狂攻9分，完全打垮道奇士氣，先發投手凱利（Merrill Kelly）投6.1局，被揮出3支安打、無失分，生涯首次在季後賽亮相就奪勝。

響尾蛇出現13支安打、包括4支全壘打，指定打擊范姆（Tommy Pham）5支4、8局上轟出陽春砲；反觀道奇面對4名投手，全場只有4支安打，史密斯（Will Smith）4支2，8局下揮出兩分打點三壘打，無力改變戰局。

克蕭只投35球退場，開賽被敲5支安打才拿到第1個出局數，寫下大聯盟季後賽最慘紀錄，個人季後賽戰績掉到13勝13敗。

季後賽 道奇 洛杉磯

上一則

MLB／上次季後賽主場已是陳偉殷年代 金鶯回歸不敵遊騎兵

下一則

MLB／大谷連3年入圍漢克阿倫獎 拚日籍球員第1人

延伸閱讀

MLB／上次季後賽主場已是陳偉殷年代 金鶯回歸不敵遊騎兵

MLB／上次季後賽主場已是陳偉殷年代 金鶯回歸不敵遊騎兵
MLB／哈波炸裂 費城人教頭妙算 牛棚戰封鎖307轟勇士

MLB／哈波炸裂 費城人教頭妙算 牛棚戰封鎖307轟勇士
MLB／艾瓦瑞茲雙響砲轟倒雙城 韋蘭德季後賽第17勝到手

MLB／艾瓦瑞茲雙響砲轟倒雙城 韋蘭德季後賽第17勝到手
MLB／大谷翔平若被紅襪搶到手 媒體：它是關鍵

MLB／大谷翔平若被紅襪搶到手 媒體：它是關鍵

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

2023-10-03 00:28
圖為北韓選手李盛金在挺舉比賽中成功舉起124公斤。 (中新社)

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

2023-09-30 19:16
中國組合孫穎莎/王曼昱1比3不敵日本組合張本美和/木原美悠，止步1/4決賽，教練馬琳神情嚴肅。中新社

中國桌壇黑暗一日 亞運雙打連輸台灣日本印度

2023-09-30 13:46
杭州第19屆亞運會跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋以438.20的總得分奪冠。（香港中通社）

亞運跳水／全紅嬋展示完美「水花消失術」 中國再奪2金

2023-10-03 11:59

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911