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MLB／上次季後賽主場已是陳偉殷年代 金鶯回歸不敵遊騎兵

記者藍宗標／即時報導
遊騎兵小將卡特(右)表現優異，助隊搶下首勝。（Getty Images）
遊騎兵小將卡特(右)表現優異，助隊搶下首勝。（Getty Images）

金鶯隊等了9年，終於在巴爾的摩主場等到季後賽，7日分區系列賽首戰湧進爆滿4萬6450人觀戰，不過苦戰3小時9分以2：3不敵遊騎兵隊，吞下季後賽跨季6連敗。

金鶯上次在主場進行季後賽已是2014年，還是台灣旅美投手陳偉殷效力的年代，當時在美聯冠軍戰對皇家隊4連敗，未能挺進世界大賽

金鶯2016年也打進季後賽，但在外卡戰不敵藍鳥隊（客場），7日終於又在主場亮相，全場5支安打、被保送5次，無法突破遊騎兵牛棚，終場1分之差落敗。

遊騎兵4局上靠賈西亞（Adolis Garcia）、卡特（Evan Carter）連續二壘打攻下全場第1分，海姆（Jonah Heim）追加安打再下一城。

卡特現年21歲，9月9日才登上大聯盟，只打23場例行賽就打季後賽，成為史上在季後賽前3戰出現4支長打（1支全壘打、3支二壘打）的最年輕球員。

金鶯4局下靠蒙卡索（Ryan Mountcastle）二壘打攻下1分，兩隊第6局都開轟，遊騎兵容恩（Josh Jung）、金鶯桑坦德（Anthony Santander）出現陽春砲，遊騎兵維持1分領先優勢到 終場，季後賽3連勝。

美聯東區今年3隊闖進季後賽，光芒、藍鳥隊都在分區系列賽2連敗出局，金鶯隊101勝是美聯最佳球隊，今天在分區系列賽首戰踢到鐵板，明天第2戰仍在主場應戰，沒有再敗本錢，否則5戰3勝制的系列賽凶多吉少。

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