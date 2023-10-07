MLB／好險 季末衝突僅罰錢了事 太空人牛棚大將仍能出戰季後賽

太空人隊投手內瑞斯日前與水手J-Rod發生衝突，大聯盟最終僅罰錢不禁賽。 (美聯社)

太空人 隊投手內瑞斯（Hector Neris）在球季尾聲與水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）爆發衝突，引發板凳清空，大聯盟最終僅罰錢不禁賽，對準備展開美國聯盟分區系列賽的太空人隊來說是好消息。

太空人隊總管布朗（Dana Brown）透露，內瑞斯不會因為球季末的衝突而被禁賽，而「The Athletic」也向大聯盟確認，內瑞斯的衝突案調查已經結案。

布朗說：「我想最終來說，聯盟的懲處是罰金或其他東西，但我不認為他會被禁賽，內瑞斯也知道自己有點情緒化，事情發生了，這就是運動，充滿了對抗，我想最終結果就是罰錢。」

內瑞斯是太空人隊牛棚大將之一，今年球季投了68.1局，防禦率是全隊最佳的1.71，被上壘率1.054，另有77次三振。

內瑞斯與J-Rod的衝突發生在9月27日，當時6局下太空人隊4：3領先，內瑞斯該局連投2K後出現保送，接著面對J-Rod成功三振，他興奮朝著J-Rod念念有詞，J-Rod也不爽轉頭回應，好在隊友趕緊將內瑞斯推開，裁判也擋在J-Rod前面，雖然兩隊板凳清空，但沒有發生太大衝突。