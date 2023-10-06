MLB／遊騎兵季後賽打線恐怖 美聯勝投王看好

遊騎兵隊在外卡戰連兩勝光芒隊，球員開心地慶祝。（Getty Images）

大聯盟季後賽 開打，外卡系列賽4個交手組合戰況一面倒，遊騎兵、雙城、響尾蛇、費城 人隊都以2連勝晉級分區系列賽，美聯勝投王艾佛林（Zach Eflin）大膽預言：「遊騎兵會在季後賽走得更遠。」

從過去3戰2勝制外卡系列賽的戰況看來，搶下首勝的球隊晉級機會超過8成，今年沒有意外，遊騎兵、雙城、響尾蛇、費城人連續兩天贏球，分別擊敗光芒、藍鳥、釀酒人、馬林魚。其中釀酒人是唯一分區冠軍球隊，光芒99勝則是例行賽排名第4，季後賽之旅提前結束。

大聯盟本季3支百勝球隊勇士（104勝）、金鶯（101勝）、道奇（100勝）都在7日開打的分區系列賽以逸待勞。

光芒隊艾佛林生涯前7年效力費城人隊，去年初嘗季後賽滋味，以後援投手身分出賽10場，拿到國聯冠軍，季後以自由球員身分和光芒簽下3年4000萬美元合約，今年31場先發投出16勝8敗、防禦率3.50，和藍鳥隊巴塞特（Chris Bassitt）並列美聯最多勝投手。

4日比賽先發5局，被揮出8支安打、失5分吞敗，致命傷是4局上兩度挨轟，坦言遊騎兵近況正處高峰，打線相當危險。他說：「他們一堆數據都在聯盟領先，而且已經做好一切準備，不但揮擊高品質，還有保送、長打，整個季後賽對敵隊都是威脅。」