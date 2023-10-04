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MLB／台美混血卡洛爾開轟寫隊史 響尾蛇季後賽牛棚守勝

記者蘇志畬／即時報導
第一次打季後賽的響尾蛇23歲小將台美混血卡洛爾不見生澀，全場4次上壘，3打數2安打、2次四壞保送，另有2分打點。（美聯社）
第一次打季後賽的響尾蛇23歲小將台美混血卡洛爾不見生澀，全場4次上壘，3打數2安打、2次四壞保送，另有2分打點。（美聯社）

美國大聯盟季後賽外卡系列賽3日開打，響尾蛇隊面對0：3落後，用3發全壘打逆轉局面，兩位23歲小將台美混血卡洛爾、莫雷諾都用全壘打寫紀錄，最終6：3擊敗釀酒人隊取得聽牌，6名牛棚投手吃下6.1局是最大功臣。

釀酒人隊在1局下靠著桑塔納（Carlos Santana）的適時安打先馳得點，2局下泰勒（Tyrone Taylor）的2分砲拉開領先。

然而響尾蛇隊在3局上由卡洛爾（Corbin Carroll）的2分砲先拉近分差，下一棒馬提（Ketel Marte）「背靠背」開轟，瞬間追平比數；4局上莫雷諾（Gabriel Moreno）的陽春砲打回超前分，9局上沃克（Christian Walker）的2分打點二壘打追加保險

卡洛爾是今年新人王熱門人選，他也以23歲又43天的年紀，寫下響尾蛇隊球員季後賽開轟最年輕紀錄，全場更是4次上壘，3打數2安打、2次四壞保送，另有2分打點。

23歲又231天之的齡莫雷諾則是隊史第二年輕，也自2010年波西（Buster Posey，23歲218天）之後，大聯盟季後賽最年輕開轟的捕手

響尾蛇隊24歲先發投手普法特（Brandon Pfaadt）2.2局被敲7支安打、丟掉3分後被換下，啟動牛棚車輪戰，用6名投手投完剩下6.1局，合計被敲5支安打，沒有掉分，另有7次三振、3次四壞保送，寫下隊史季後賽贏球的比賽中，牛棚吃下最多局數紀錄。

釀酒人隊王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes）則是先發4局被敲5支安打，其中有3發全壘打，丟掉4分吞下敗投。

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