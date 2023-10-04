MLB／雙城狀元雙響砲射藍鳥開胡 遊騎兵好投完封光芒

雙城的路易斯揮出雙響砲，率領球隊3：1擊敗藍鳥，在3戰2勝制美聯外卡系列賽以1：0領先。（Getty Images）

大聯盟季後賽 外卡系列賽3日開打，雙城隊新人新氣象，菜鳥路易斯（Royce Lewis）單場雙響砲、包辦3分打點，幫助球隊以3：1擊敗藍鳥隊，中止季後賽18連敗，另一場遊騎兵先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）繳出7局、5次三振、0失分的好投，與隊友聯手4：0完封光芒。雙城及遊騎兵在3戰2勝制的外卡系列賽，都取得1：0領先。

路易斯先在首局轟出一發兩分砲，3局下又追加一發陽春砲，都是棒打高斯曼（Kevin Gausman），點燃雙城滿場球迷的熱烈氣氛。

路易斯是2017年選秀狀元，然而因傷勢關係，直到2022年5月才首次升上大聯盟，去年出賽機會不多，但今年球季58場出賽打擊率3成09，另有15轟、52分打點，更曾在8場內敲出3發滿貫砲，寫下大聯盟紀錄。

雙城隊自2004年10月5日後吞下季後賽18連敗，寫下北美職業運動最長連敗，路易斯說：「這場比賽從各方面對我們來說都意義非凡，我們只希望為了喜愛我們的球迷中止連敗，球迷一直支持我們，不離不棄，為他們拿下勝利是應該的。」

德州 遊騎兵30歲左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）此役先發7局，賞給坦帕灣光芒打者5次三振，只被擊出6支安打且一分未失。這是遊騎兵自2011年以來，首次在季後賽完封對手。遊騎兵在例行賽最後一戰輸球，痛失美聯西區王座，且季後賽得從外卡戰打起。