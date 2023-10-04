我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美52%成人不接種新疫苗 受訪者傾向打流感和RSV疫苗

巴爾的摩傳槍擊案 警證實大學校園附近多人中槍

MLB／雙城狀元雙響砲射藍鳥開胡 遊騎兵好投完封光芒

體育新聞組／綜合報導
雙城的路易斯揮出雙響砲，率領球隊3：1擊敗藍鳥，在3戰2勝制美聯外卡系列賽以1：0領先。（Getty Images）
雙城的路易斯揮出雙響砲，率領球隊3：1擊敗藍鳥，在3戰2勝制美聯外卡系列賽以1：0領先。（Getty Images）

大聯盟季後賽外卡系列賽3日開打，雙城隊新人新氣象，菜鳥路易斯（Royce Lewis）單場雙響砲、包辦3分打點，幫助球隊以3：1擊敗藍鳥隊，中止季後賽18連敗，另一場遊騎兵先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）繳出7局、5次三振、0失分的好投，與隊友聯手4：0完封光芒。雙城及遊騎兵在3戰2勝制的外卡系列賽，都取得1：0領先。

路易斯先在首局轟出一發兩分砲，3局下又追加一發陽春砲，都是棒打高斯曼（Kevin Gausman），點燃雙城滿場球迷的熱烈氣氛。

路易斯是2017年選秀狀元，然而因傷勢關係，直到2022年5月才首次升上大聯盟，去年出賽機會不多，但今年球季58場出賽打擊率3成09，另有15轟、52分打點，更曾在8場內敲出3發滿貫砲，寫下大聯盟紀錄。

雙城隊自2004年10月5日後吞下季後賽18連敗，寫下北美職業運動最長連敗，路易斯說：「這場比賽從各方面對我們來說都意義非凡，我們只希望為了喜愛我們的球迷中止連敗，球迷一直支持我們，不離不棄，為他們拿下勝利是應該的。」

德州遊騎兵30歲左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）此役先發7局，賞給坦帕灣光芒打者5次三振，只被擊出6支安打且一分未失。這是遊騎兵自2011年以來，首次在季後賽完封對手。遊騎兵在例行賽最後一戰輸球，痛失美聯西區王座，且季後賽得從外卡戰打起。

光芒這場比賽一共出現4次失誤，當中的3次出現在前3局，讓他們開賽就陷入落後。

遊騎兵先發投手蒙哥馬利繳出7局、5次三振、0失分的好投，與隊友聯手4：0完封光芒...
遊騎兵先發投手蒙哥馬利繳出7局、5次三振、0失分的好投，與隊友聯手4：0完封光芒，外卡戰拔頭籌。（路透）

季後賽 德州

上一則

NBA／金塊補強不大 約柯奇：複製奪冠歷程

延伸閱讀

MLB／狀元雙響砲1人擊垮藍鳥 季後賽18連敗的雙城贏了

MLB／狀元雙響砲1人擊垮藍鳥 季後賽18連敗的雙城贏了
MLB／太空人美西封王 遊騎兵最後1天淪外卡

MLB／太空人美西封王 遊騎兵最後1天淪外卡
疫後 乘客鬧事更常見 空服員不再是夢想行業 心理健康現危機

疫後 乘客鬧事更常見 空服員不再是夢想行業 心理健康現危機
CNN：衛星影像顯示 美俄中都在「擴建核試場」

CNN：衛星影像顯示 美俄中都在「擴建核試場」

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
圖為北韓選手李盛金在挺舉比賽中成功舉起124公斤。 (中新社)

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

2023-09-30 19:16
中國組合孫穎莎/王曼昱1比3不敵日本組合張本美和/木原美悠，止步1/4決賽，教練馬琳神情嚴肅。中新社

中國桌壇黑暗一日 亞運雙打連輸台灣日本印度

2023-09-30 13:46
中國乒乓球選手馬龍。新華社

杭州亞運╱馬龍：這屆亞運的最大不同 就是沒有下次了

2023-09-26 16:12
冠軍馬來西亞選手安巴克繞場與觀眾互動。(新華社)

杭州亞運／馬術金牌 43歲他等了25年

2023-09-28 20:26

超人氣

更多 >
紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到
撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛
蔬果當中 誰是降血壓王？

蔬果當中 誰是降血壓王？