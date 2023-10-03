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MLB／外卡戰前夕釀酒人迎重擊 二當家強投右肩突受傷確定缺席

聯合新聞網／ 即時報導
釀酒人二當家伍德夫將缺席首輪外卡賽。（Getty Images）
釀酒人二當家伍德夫將缺席首輪外卡賽。（Getty Images）

國聯中區冠軍釀酒人將在季後賽首輪的外卡系列賽與響尾蛇碰頭，強大的先發輪值是被外界看好能順利過關的關鍵，但在首戰前卻傳來壞消息，主力先發伍德夫（Brandon Woodruff）因右肩傷勢確定缺席首輪賽事，也無法保證能否參與之後的季後賽。

伍德夫在賽季中曾因肩部肌肉拉傷而缺席四個月，但本季還是繳出5勝1敗，防禦率2.28的佳績，是釀酒人輪值的二當家，不過如今確定無法在季後賽首輪替球隊貢獻，讓他在受訪時一度哽咽，摀著臉落下男兒淚。

伍德夫坦言這次傷勢和季初受傷的感覺很相似：「它只是在錯誤的時間出現了，這很糟糕，我們有一支很好的球隊，我想成為其中的一部份，但現在坐在這裡的我做不到，這是很艱難的一環，但相信我們球隊會沒事的，我馬上就會回來。」

在伍德夫受傷後，釀酒人目前不確定季後賽第二戰人選為何，主帥康索（craig counsell）也表示這將取決於第一戰的勝敗和牛棚的使用程度，首戰球隊預計將推出塞揚王牌伯恩斯（Corbin Burnes）迎戰響尾蛇小將佛特（Brandon Pfaadt）。

伯恩斯：「我們的先發陣容有足夠的深度，有許多人能上場帶給球隊獲勝機會，這是將會發生的事情，也是我們必須做的。」

季後賽 肌肉

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