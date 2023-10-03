我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾物理學獎 3學者阿秒研究同享殊榮

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

MLB／大都會開第一槍炒了殷仔前主帥 天使跟進解雇大谷教頭

聯合新聞網／即時報導
天使總教練尼文下台一鞠躬。（路透）
天使總教練尼文下台一鞠躬。（路透）

隨著大聯盟例行賽正式結束，許多球隊也開始大刀闊斧對制服組、教練團進行重整，繼昨天大都會隊炒掉總教練蕭瓦特（Buck Showalter），今天天使隊也宣布主帥尼文（Phil Nevin）新賽季將卸下兵符。

蕭瓦特的執教生涯豐富，過去也曾在陳偉殷大聯盟生涯的第一位總教練，大都會是他帶過的第5支隊伍，去年蕭瓦特帶領大都會風光打下百勝戰績，更一度被列入年度最佳總教練的討論，然而今年大都會打得荒腔走板，排名國聯倒數前5，即使蕭瓦特當初簽下的是三年合約，仍舊成為率先被開刀的對象。

大都會老闆科恩（Steve Cohen）說：「蕭瓦特做了我們希望他做的一切，今年並非一切順利，但他仍然保持平穩，球員們都很喜歡他，做這種決定總是很困難。」

大都會無緣季後賽，提前炒掉名帥蕭瓦特。（美聯社）
大都會無緣季後賽，提前炒掉名帥蕭瓦特。（美聯社）

在大都會開了第一槍後，連續9年被季後賽拒於門外的天使隊今天也讓總教練尼文交出帥印，尼文過去兩季擔任天使隊代理總教練及總教練，繳出119勝149敗戰績，本季則是73勝89敗，位居分區第4，戰績和去年一模一樣。

尼文善於人和，深受球員們喜愛，但帶出來的成績對球團來說顯然沒有說服力，目前天使還尚未表示會尋找檯面上沒有下家的總教練，或者是從內部提拔人選，但天使休賽季的首要任務應仍會是續留二刀流巨星大谷翔平

大都會 天使 大谷翔平

上一則

杭州亞運／0.001秒仍不分勝負 男子跨欄出現雙金牌

下一則

NBA／衛少解釋低薪留快艇原因 洛媒曝他送隊友iPhone 15 Pro Max

延伸閱讀

MLB／天使連續9年無緣季後賽 總教練下季換人

MLB／天使連續9年無緣季後賽 總教練下季換人
MLB／大谷翔平不只美聯全壘打王 還有3大數據領先群雄

MLB／大谷翔平不只美聯全壘打王 還有3大數據領先群雄
MLB／大谷翔平 奪美聯全壘打王 連3年獲天使MVP

MLB／大谷翔平 奪美聯全壘打王 連3年獲天使MVP
MLB／大谷翔平連3年獲天使MVP 手術後首度公開現身

MLB／大谷翔平連3年獲天使MVP 手術後首度公開現身

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
圖為北韓選手李盛金在挺舉比賽中成功舉起124公斤。 (中新社)

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

2023-09-30 19:16
中國組合孫穎莎/王曼昱1比3不敵日本組合張本美和/木原美悠，止步1/4決賽，教練馬琳神情嚴肅。中新社

中國桌壇黑暗一日 亞運雙打連輸台灣日本印度

2023-09-30 13:46
中國乒乓球選手馬龍。新華社

杭州亞運╱馬龍：這屆亞運的最大不同 就是沒有下次了

2023-09-26 16:12
冠軍馬來西亞選手安巴克繞場與觀眾互動。(新華社)

杭州亞運／馬術金牌 43歲他等了25年

2023-09-28 20:26

超人氣

更多 >
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生