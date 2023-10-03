MLB／紅襪蝴蝶球大師 57歲腦癌病逝

蝴蝶球名投威克菲德因腦癌病逝，享年57歲。（路透）

紅襪球團證實，已退休 多年的蝴蝶球名投威克菲德（Tim Wakefield）於10月1日因腦癌病世，享年57歲。

紅襪隊傳奇球星席林（Curt Schilling）日前爆料威克菲德患有腦癌，沒想到隨即就傳出遺憾消息。大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）發聲明致哀：「我們對失去威克菲德非常悲痛，他是那世代最獨特的投手之一，1992年在海盜隊展開生涯，後來效力紅襪17年，留下永恆的印記。他不只是明星投手，還是備受隊友尊敬的球員及2次世界大賽 冠軍。2010年他獲得克萊門特獎，以表揚他為新英格蘭 社區做出的貢獻。」

紅襪隊主席沃納（Tom Werner）則表示，「成為一名傑出運動員是一回事，成為傑出的人是另一回事，威克菲德兩者兼具。我知道因為有他在，世界變得更好。」紅襪傳奇名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）則發文緬懷，「我無法描述你對我代表的意義，我現在心碎了，我無法找到能取代你的人，安息吧我的兄弟。」

威克菲德2012年宣布退休，職業生涯200勝180敗，還有22次救援成功，防禦率為4.41。他在紅襪隊拿下186勝，隊史僅次克萊門斯（Roger Clemens）和塞揚（Cy Young）。