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MLB／天使連續9年無緣季後賽 總教練下季換人

中央社／洛杉磯2日綜合外電報導
天使確定明年換帥，右為總教練尼文。（美聯社）
天使確定明年換帥，右為總教練尼文。（美聯社）

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使連續9個球季與季後賽無緣，球隊今天宣布，下個球季總教練尼文（Phil Nevin）不會續掌兵符。

法新社報導，天使去年6月開除總教練麥登（Joe Madden）後，尼文臨危受命接掌兵符，率隊拿下46勝60敗，天使最終繳出73勝89敗的戰績。尼文之後和天使簽下1年合約，今年帶兵一整個球季，戰績同樣也是勝率不及5成的73勝89敗。

陣中擁有2021年美國聯盟年度最有價值球員（MVP）大谷翔平、明星打者楚勞特（Mike Trout），天使在本季開打前，被看好能在2014年後首度闖進季後賽，但他們表現虎頭蛇尾，最終只在美聯西區排名倒數第2，戰績在全美聯也只優於芝加哥白襪、堪薩斯市皇家、奧克蘭運動家。

日籍二刀流好手大谷翔平本季結束後成為自由球員，預料將有許多球隊想要網羅他。

天使上次進軍季後賽是在2014年，當年他們在首輪被皇家橫掃出局；前一次他們在季後賽贏得系列賽是2009年時，那個球季他們一路打到美聯冠軍賽，才以2比4不敵紐約洋基。

至於天使上一次打進世界大賽是在2002年，當時以4比3擊敗舊金山巨人奪冠。

天使 季後賽 皇家

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