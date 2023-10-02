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MLB／紅襪「蝴蝶球大師」威克菲德腦癌過世 享年57歲

中央社／波士頓1日綜合外電報導
MLB名投威克菲德1日因腦癌過世，享年57歲。（路透）
MLB名投威克菲德1日因腦癌過世，享年57歲。（路透）

以招牌「蝴蝶球」在美國職棒大聯盟MLB征戰19個球季的名投威克菲德，今天因為腦癌過世，享年57歲。他曾兩度為波士頓紅襪拿下世界大賽冠軍。

紅襪今天在他們本季最後一場例行賽開打前，對外宣布威克菲德（Tim Wakefield）過世的消息。2012年退休的威克菲德，生涯一共拿下200勝，其中186勝是在紅襪時期拿下，勝場數是紅襪隊史第3多。

紅襪老闆亨利（John Henry）說：「提姆（威克菲德）的善良和不屈不撓的精神，像他的蝴蝶球一樣蔚為傳奇。」

威克菲德1992年在匹茲堡海盜展開他的MLB生涯，1995年4月和紅襪簽約後，便不曾再換穿其他隊伍的球衣。

在小聯盟時期，威克菲德起初擔任一壘手，但表現不佳；後來他師承幾名蝴蝶球好手，靠著這種球路闖蕩大聯盟。威克菲德的蝴蝶球在飛行時幾乎不會旋轉，這讓打者十分很難掌握，但也會出現他本人都難以控制的情況。

威克菲德在紅襪時期共獲186勝，隊史排名第3，僅次於同樣拿下192勝的賽揚（Cy Young）與克萊門斯（Roger Clemens）。

紅襪2004年橫掃聖路易紅雀，繼1918年後再度拿下世界大賽冠軍，威克菲德當時就是冠軍隊成員之一；紅襪2007年擊敗科羅拉多洛磯再度奪冠時，威克菲德也仍在陣中。

世界大賽 MLB 退休

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