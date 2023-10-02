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MLB／最痛苦的晉級球隊 遊騎兵開心不到1天淪為外卡

記者藍宗標／即時報導
水手「二年級生」柯比。（Getty Images）
水手「二年級生」柯比。（Getty Images）

遊騎兵隊前一天搶到季後賽門票，全隊開心慶祝，不到24小時卻在例行賽最後一戰損失慘重，1日在西雅圖以0：1輸給水手隊後，確定失去美聯西區王座，後天必須從外卡系列賽打起，毫無主場優勢。

水手「二年級生」柯比（George Kirby）1日先發6局，只被揮出3支安打，本季13勝10敗、防禦率3.35收工，也讓遊騎兵無緣分區封王。

他說：「超級開心用這種方式結束球季，可惜不是在季後賽，但我們會為明年球季做好準備。」

太空人隊最後一戰以8：1擊敗響尾蛇隊，戰績90勝72敗追平遊騎兵，但本季對戰9勝4敗，因此奪下美聯西區冠軍、完成分區3連霸，也避開外卡系列賽，8日直接在分區系列賽出賽，主場對決雙城、藍鳥隊的勝隊。

遊騎兵本季一共159天在分區領先，最後一天掉到美聯外卡排名第2，不但休息天數變少，而且外卡系列賽（3戰2勝制）碰到排名第1的光芒隊，全在客場出賽，季後賽若想在主場亮相，必須先闖過這一輪才行。

例行賽最後一戰落敗，美國媒體形容，遊騎兵原本興高采烈，不到一天就被失望取代，總教練波奇（Bruce Bochy）也說：「這場比賽相當重要，輸球當然非常失望。」

遊騎兵開路先鋒隊塞米恩（Marcus Semien）1日4次打數掛零、吞下兩次三振，本季仍以185支安打奪下美聯安打王，形容這場比賽「輸得很痛苦」，現在必須採取不同路線，才能實現最終目標。

季後賽 太空人 柯比

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