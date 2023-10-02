MLB／大谷翔平 奪美聯全壘打王 連3年獲天使MVP

大谷翔平連續3年獲選天使單季最有價值球員。（Getty Images）

美國職棒天使 隊日籍選手大谷翔平 確定以44支全壘打，奪下美聯全壘打王頭銜，這是大聯盟史上首次有日本 選手、亞洲選手得到這個殊榮。

大谷翔平也連續3年獲選天使單季最有價值球員（MVP），1日為領獎現身球場，這是他動完右肘手術後首度公開亮相，引起現場球迷一陣歡呼。

美聯例行賽1日結束，大谷翔平因為右肘韌帶與腹肌受傷，從上個月3日就沒有出賽。但本季出賽135場，6月與7月合計量產24轟，確立全壘打王的地位。領先第二名有5支全壘打。

上一位在大聯盟主要3個打擊獎項獲獎的日本選手是鈴木一朗，這已是19年前的事了。一朗在2004年得到安打王。

大谷透過球團發表感言，他說，想到有這麼多偉大的日本選手曾活躍在大聯盟，他非常戒慎恐懼，感到光榮。感謝幫忙達成目標的隊友、教練、球迷。

此外，天使公布由選手互選的本季MVP，大谷已連續3年獲此獎項。為出席頒獎儀式，大谷在天使出戰奧克蘭運動家賽前約1小時20分進入球場，當時可以看到他的右手腕包覆像石膏的物體。

MVP頒獎儀式在賽前舉行，大谷身著紅色訓練服登場時，場邊響起熱烈呼聲與掌聲，他面帶笑容接下紀念獎杯。大谷在儀式上包括擊掌等動作全部用左手完成，拍攝完紀念照後也高舉左手邊回應球迷邊進入休息區。

大谷今年也被認為有機會繼2021年後，時隔兩年再度拿下美聯單季MVP。