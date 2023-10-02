MLB／單日5隊晉級 季後賽12席出爐 遊騎兵相隔7年再闖季後賽

遊騎兵隊自2016年後再次挺進季後賽。（路透）

大聯盟在上周「瘋狂星期六」，例行賽倒數第2天，遊騎兵、藍鳥、太空人 、馬林魚、響尾蛇等5支球隊才收到門票，12張季後賽 席位全數確定；季後賽預計從3日的外卡戰打起、世界大賽 將在27日開打。

遊騎兵是以6：1輕鬆擊敗水手隊，自2016年後再次挺進季後賽，這一勝也送給輸球的藍鳥一張美聯外卡，藍鳥是近4年第3次打進季後賽。

2021年遊騎兵隊還是60勝102敗的球隊，然而隨著席格（Corey Seager）、塞米恩（Marcus Semien）加入補強，去年球季68勝94敗仍低於5成勝率，到今年終於開花結果，拿下90勝71敗再次進入季後賽。

攸關季後賽資格，遊騎兵隊3局上就火力全開，單局4支安打加上2次四壞保送，攻下4分，另外4局上、8局上各追加1分；水手隊則是直到8局下才藉蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）的陽春砲破蛋。

遊騎兵隊先發投手投手希尼（Andrew Heaney）4.1局退場無失分，史柏茲（Josh Sborz）中繼1.2局沒掉分拿下勝投。

藍鳥隊雖然5：7輸給光芒隊，但拜遊騎兵隊之賜，在水手隊輸球後，藍鳥隊也確定以外卡身分進入季後賽。

馬林魚則是靠著比賽後段拉尾盤，以7：3擊敗海盜隊，搭上季後賽列車；另一場太空人1：0擊敗響尾蛇自力挺進季後賽，而響尾蛇則是剛開賽就因另一場紅人隊輸球，提前取得門票，自2017年後再次進入季後賽。

先前金鶯、雙城、勇士、釀酒人、道奇隊已搶下分區冠軍，另外光芒、費城人隊則是以外卡身分晉級，美聯西區封王隊伍則要打完最後第162場才會誕生。

（Justin Verlander），看來真的賭對了，這位3屆塞揚獎強投先發5局未失分，本季第13勝到手，也讓衛冕軍有機會成為近23年首支世界大賽2連霸的球隊。