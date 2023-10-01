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MLB／名投韋恩萊特告別作「二刀流」 敲出初速102英里滾地球

聯合新聞網／即時報導
一代名投韋恩萊特告別球場的方式很特殊，在生涯最後一場比賽代打上陣。(路透)
一代名投韋恩萊特告別球場的方式很特殊，在生涯最後一場比賽代打上陣。(路透)

紅雀老將韋恩萊特（Adam Wainwright）在完成200勝里程碑後季末將光榮退休，上周總教練馬莫（Oli Marmol）證實韋恩萊特剩餘賽季將不會再登板，不過出乎球迷們的預料，韋恩萊特在9月29日的主場賽事中「二刀流」驚喜登場，以代打身分上場敲出滾地球出局。

韋恩萊特在達標200勝後，原先依照輪值還會有一場先發，不過身上大大小小的傷勢已讓他難以在度登板投球，馬莫此前受訪時提到讓韋恩萊特的投手生涯在200勝當天收尾是「告別球場的最好方式」，但當時仍透露不排除讓韋恩萊特上場打擊，剛好對應他生涯首度站上打擊區就開轟。

在9月29日對紅人的比賽中，紅雀在6局下大比分落後下推出韋恩萊特代打貝克（Luken Baker），他上場後引來球迷們的鼓譟歡呼，而韋恩萊特也脫帽向觀眾席致意，第一球敲成界外後，韋恩萊特面對第二顆來球擊成二壘方向的滾地球遭刺殺出局，事實上這顆球打得還真不差，初速高達102英里。

「貝克生涯在大聯盟敲出多少全壘打？」賽後受訪時韋恩萊特開玩笑說道，他生涯一共敲出10發轟，「我常常跟隊上的年輕人這麼說，所以當努特巴爾（Lars Nootbaar）和基茲納（Andrew Knizner）敲出生涯第11轟時，他們總說那是生涯亮點，因為我不能再問相同問題了。」

韋恩萊特表示，賽前在擊球練習時就三度將球擊越大牆，不過從休息室走出來踏上打擊區，再接受球迷們的歡呼，這種感覺就像是做夢一樣，他說：「這可能是我擁有過最有趣的經驗，顯然我希望球隊能贏下這場球賽，但我會很想念打擊的感覺，因為我沒想過能再做一次。」

退休

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