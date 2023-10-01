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MLB／太空人拚進季後賽 韋蘭德衝第3冠 響尾蛇輸球也開心

記者藍宗標／即時報導
太空人隊老將韋蘭德本季第13勝到手，將挑戰個人第3冠。(美聯社)
太空人隊老將韋蘭德本季第13勝到手，將挑戰個人第3冠。(美聯社)

太空人衛冕世界大賽冠軍，9月30日踏出重要的一步，在客場以1：0擊敗響尾蛇隊後，確定晉級季後賽，40歲老將韋蘭德（Justin Verlander）本季第13勝到手，將挑戰個人第3冠，響尾蛇也拿到季後賽門票。

太空人明星一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）4局上關鍵二壘打，攻下全場唯一分數，幫助球隊連續7年闖進季後賽；響尾蛇雖在主場落敗，但因紅人隊6：15輸給紅雀隊，確定搶下國聯外卡，也是近6季首次闖進季後賽。

韋蘭德30日先發5局，被揮出兩支安打、保送3次，飆出5次三振，本季13勝8敗、防禦率3.22收工，其中7勝是8月2日從大都會隊回到老東家後拿下，太空人這筆交易收到成效。

他說：「只投5局不夠好，但牛棚表現完美，對先發投手幫助很大。」

韋蘭德生涯奪三振3342次，追平名人堂球員尼可羅（Phil Niekro），並列大聯盟史上第12名，遊騎兵隊薛則（Max Scherzer）3367K排名11，也是現役三振王。

響尾蛇前年52勝110敗和金鶯隊並列大聯盟最慘，今年成為史上第3支3年內從110敗以上拚進季後賽的球隊，跟上太空人（2013年111敗、2015年晉級）、金鶯的腳步，雖然輸球還是開心慶功。

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）說：「 兩年前輸了110場，今天拿到季後賽門票，我們是國家聯盟頂級球隊之一，這不是運氣，而是有值得信賴的團隊，每場比賽全力以赴。」

大聯盟12張季後賽門票已經出爐，6個分區也有5支冠軍球隊確定，遊騎兵、太空人明天最後一戰決定分區王座。

遊騎兵目前90勝71敗、太空人89勝72敗，太空人明天如果擊敗響尾蛇、遊騎兵輸給水手隊，戰績就會相同，但太空人本季對戰遊騎兵9勝4敗，將會獲得分區冠軍。

太空人 季後賽 大都會

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