MLB球衣銷售榜 大谷翔平奪冠 日本選手第一人

大聯盟公布本季球衣銷售排行榜，天使隊二刀流球星大谷翔平勇奪第一。 （Getty Images）

美國職棒大聯盟MLB公布本季球衣銷售排行榜，洛杉磯天使「二刀流」球星大谷翔平 勇奪第一，是生涯排名最高的一年，也成為日籍球員史上第一人。

大谷翔平在2018年首次挑戰美國職棒，最終拿下新人王，當時球衣銷售榜排名第8，接著2021年拿下全票MVP則則排在第9，生涯前5年兩次進入前十名。

今年7月球衣銷售榜期中發表時，大谷翔平還輸給勇士 強打亞古納（Ronald Acuna Jr.），排名第2，但最終逆轉站上第一。

體育專業頻道ESPN報導，MLB和美國職棒大聯盟球員工會（MLB Players Association）公布前20名名單，排名是根據MLBShop.com上自開幕戰以來的耐吉（Nike）球衣銷售紀錄。

大谷翔平的球衣銷售擊敗亞特蘭大勇士亞古納、紐約洋基賈吉（Aaron Judge）、聖地牙哥教士塔提斯（Fernando Tatis Jr.）和洛杉磯道奇貝茲（MookieBetts）等選手。

休士頓太空人 亞土維（Jose Altuve）、西雅圖水手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、亞特蘭大勇士歐森（Matt Olson）、休士頓太空人布萊格曼（AlexBregman），以及洛杉磯天使楚奧特（Mike Trout）躋身前10名，其中楚奧特自2012年新人球季以來年年都在前10之列。

大谷翔平此前曾兩次進入前10名，分別是在2018年和2021年。

大谷翔平本季雖然因傷提前關機，仍以0.304打擊率、44轟、95分打點、8支三壘安打和20次盜壘，成為最可能獲得美聯MVP榮譽的球員。此外，這位右投投手在23場比賽中取得10勝5負戰績，防禦率3.14。

●大聯盟球衣銷售榜前10名

1.大谷翔平／天使

2.亞古納（Ronald Acuna Jr.）／勇士

3.賈吉（Aaron Judge）／洋基

4.塔提斯（Fernando Tatis Jr.）／教士

5.貝茲（Mookie Betts）／道奇

6.亞土維（Jose Altuve）／太空人

7.「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）／水手

8.歐森（Matt Olson）／勇士

9.布萊格曼（Alex Bregman）／太空人

10.楚奧特（Mike Trout）／天使