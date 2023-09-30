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MLB／「最瞎」裁判又搞事？ 哈波暴怒被驅逐

記者蘇志畬／綜合報導
大聯盟最惹人厭的裁判赫南德茲又搞事，在哈波打擊時的爭議判決引爆怒氣。（美聯社）
大聯盟最惹人厭的裁判赫南德茲又搞事，在哈波打擊時的爭議判決引爆怒氣。（美聯社）

大聯盟最惹人厭的裁判赫南德茲（Angel Hernandez）28日又搞事，在哈波（Bryce Harper）打擊時的爭議判決引爆怒氣，哈波被驅逐出場直呼自己根本沒出棒「這是個糟糕的判決」。

費城人隊28日以2：3輸給海盜隊，爭議事件發生在3局下，哈波在面對海盜隊投手歐提茲（Luis Ortiz）時，2好3壞下一顆偏低滑球，哈波做出收棒動作，主審請示擔任三壘審的赫南德茲，不料赫南德茲判定出棒，哈波遭到三振。

裝備脫到一半以為保送的哈波頓時爆發怒火，邊咆哮邊走向三壘，路上就被驅逐出場，但哈波仍與赫南德茲近距離「溝通」，最後才在教練安撫下退場，而返回休息區的路上，還將頭盔直接丟到觀眾席。

賽後被問到赫南德茲跟他說了什麼？哈波說：「他跟我說，如果我看重播，我會知道自己做了，我想『最好是』。」當下電視重播畫面看起來，哈波確實有收棒，主播也說：「老天，這真是糟糕的判決。」

費城人隊接下來還有季後賽可打，但哈波仍然不滿，「我完全不想被驅逐出場，這是我們例行賽最後一場主場，季後賽的票價不是太多人能夠負擔，也不好搶到，被驅逐出場並不好玩，有的球迷可能是今年最後一次看到我，我不喜歡這樣。」

至少有一位小球迷因此獲益，哈波丟出去的頭盔被10歲的多夫曼（Hayden Dorfman）拿到，哈波還特別在頭盔上簽名，多夫曼28日身上穿的正是哈波的球衣。

事實上，這個頭盔最一開始是被多夫曼的爸爸亞倫（Aaron Dorfman）接到，但旁邊一群大人也準備爭搶，亞倫心生一計，立刻喊說：「給小孩子吧。」旁邊的球迷也開始呼應，亞倫順勢遞給自己兒子，避免了一場頭盔爭奪戰，亞倫說：「我力氣可能拚不贏。」

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