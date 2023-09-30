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MLB／110敗→100勝 金鶯3年大翻身 登頂美聯東區

記者蘇志畬／綜合報導
金鶯擊敗紅襪奪得美東王座，三個球季就從110敗到100勝，是大聯盟史上第一次。（美聯社）
金鶯擊敗紅襪奪得美東王座，三個球季就從110敗到100勝，是大聯盟史上第一次。（美聯社）

前年還是單季100敗的隊伍，美職金鶯隊28日以2：0擊敗紅襪隊，自1980年後再次拿下單季100勝，也是順勢繼2014年後，再次奪得美聯東區王座，三個球季就從110敗到100勝，是大聯盟史上第一次。

美聯東區競爭強烈，去年季後金鶯隊雖放眼季後賽，但主要瞄準外卡，今年開季也是藍鳥隊先衝到第一，在7月1日時還有6.5場勝差優勢，然而金鶯也就從此時開始追上，並在7月下旬第一次站上第一，最終順利封王。

2021年金鶯隊的戰績還是慘不忍睹的52勝110敗，然而隔年立刻就跳升到83勝79敗，勝率超過5成，打到最後一周才失去季後賽機會，今年球季則是從未吞下4連敗，連續91個系列賽未被橫掃。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）成為繼1929年傳奇教頭梅克（Connie Mack）之後，第一位帶領百敗球隊拿下百勝的教頭，海德表示：「季前沒有人看好我們，但現在我們拿下百勝，我們是美聯東區第一。」

這場封王戰中，金鶯隊的桑坦德（Anthony Santander）在首局就敲出陽春砲，紅襪隊先發投手塞爾（Chris Sale）5局只掉這1分，然而金鶯包含先發投手克里默（Dean Kremer）在內，5名投手聯手完封紅襪隊打線，加上8局下齊爾斯坦（Heston Kjerstad）的二壘打也有1分打點。

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