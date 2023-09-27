MLB／獲封人類吸塵器 金鶯傳奇三壘手羅賓森86歲去世

巴爾的摩金鶯傳奇三壘手羅賓森享壽86歲。（路透）

公認美國職棒大聯盟MLB 史上最偉大防守球員、巴爾的摩金鶯傳奇三壘手羅賓森，今天獲球隊證實辭世，享壽86歲。羅賓森在三壘展現的接殺美技讓他贏得「人類吸塵器」美稱。

羅賓森（Brooks Robinson）18度入選MLB明星賽，1966年與1970年協助金鶯奪下世界大賽 冠軍，且是1960至1975年間在美國聯盟金手套獎16連霸的三壘手。

他在1955年起的23個球季均效力於同一支球隊，創下MLB紀錄。他1977年退休 時，總計鎮守三壘2870場比賽，為在同一守備位置出賽最多的球員。

法新社報導，金鶯與羅賓森的家屬說：「我們悲痛萬分宣布羅賓森過世的消息。自1955年來，他就是我們金鶯家庭不可或缺的一份子，他對球隊、社群與棒球運動產生影響力將持續不墜。」

羅賓森最為人津津樂道的，莫過於他在棒球比賽中有著「熱區角落」（hot corner）之稱的三壘，一再展現飛撲接殺平飛球美技，這讓他贏得「人類吸塵器」封號。

金鶯今天在主場迎戰華盛頓國民，賽前現場為羅賓森默哀致意，球場廣播員並回憶他輝煌一生，讚「羅賓森是貨真價實的『金鶯先生』。各級別賽事的三壘手永遠都會視布魯克斯（Brooks，羅賓森名）為勵志的榜樣」。

前金鶯投手巴默（Jim Palmer）提到他的前隊友時淚崩。他說：「我不覺得我們真的永遠失去他。對所有認識他的人而言，他是最棒的。我們都知道他是一個多麼特別的人。」

羅賓森1964年拿下美聯最有價值球員，還曾於1970年金鶯在世界大賽擊敗辛辛那提紅人時獲選最有價值球員。金鶯已將他的5號球衣退休。

羅賓森1983年入主棒球名人堂（Baseball Hall of Fame），是頭一次有三壘手首度獲得候選資格就入選。他打擊率2成67，生涯敲出2848支安打，包括268發全壘打，打下1357分打點。