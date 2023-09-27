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MLB／遊騎兵3連轟天使 美西封王剩M4

體育新聞組／綜合報導
賈西亞打出本季第37號全壘打。（美聯社）
賈西亞打出本季第37號全壘打。（美聯社）

遊騎兵打線傷兵回歸後，近期拉出一波連勝，趁著水手和太空人近況不佳竄上美西龍頭，25日對戰分區倒數的天使，遊騎兵沒放過進補的好機會，前5局雖然沒得分，但第6局靠著「背靠背靠背」三連轟一舉超前，最終以5：1擊敗天使，分區封王魔術數字降到M4。

前5局遊騎兵打線靜悄悄，以1分落後，但在第6局趁著天使換投之際，將天使後援赫吉特（Jimmy Herget）硬生生打成發球機，賈西亞（Adolis Garcia）、賈維爾（Mitch Garver）、洛威（Nathaniel Lowe）敲出「背靠背靠背」全壘打取得領先，這是遊騎兵8年來首次上演三連轟。

包含這場比賽4轟，遊騎兵近兩場一共敲出10發全壘打，追平隊史紀錄，目前遊騎兵團隊累積227轟領先美聯各隊，放眼隊史則位居第7，賽後和分區第2的太空人維持在2.5場勝差。

遊騎兵主帥波奇（Bruce Bochy）賽後受訪時說：「我們是一支敲很多全壘打的球隊，賽季前半段就可以看到這點，這群打者能確實執行揮棒策略，『力量』貫徹我們的打線，沒有任何鬆懈，這就是我們打線最棒的地方。」

加入這場全壘打派對的賈維爾則表示，目前球隊還沒有考慮到睽違7年再度稱霸美西的可能，專注於應付眼下的比賽，「我知道我們必須在這做點什麼，我們必須處理好這裡的事務，然後前往西雅圖打下一個系列賽，我們一次只專心在一場比賽。」

天使 太空人 西雅圖

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