MLB／勇士王牌史泰德19勝 國聯勝投王到手

勇士隊王牌投手史泰德。（Getty Images）

勇士 隊24日在華府 對國民隊進行雙重賽，王牌投手史泰德（Spencer Strider）第2戰登板，先發5.2局失4分，靠隊友火力掩護奪下本季第19勝，仍是大聯盟多勝投手，勇士終場8：5獲勝，成為大聯盟本季首支100勝球隊。金鶯隊和守護者隊24日結束系列賽最終戰，金鶯隊以5：1贏球，同時光芒隊輸球，美聯東區封王魔術數字降到M3。

勇士在雙重賽首戰2：3落敗，史泰德第2戰扛起先發重任，投不滿6局退場，被揮出7支安打、包括1支全壘打，失4分全是自責分，退場時6：4領先，最近投出3連勝，國聯勝投王確定到手。

史泰德前年10月2日升上大聯盟，生涯前兩季合計12勝，今年投出生涯代表作，出賽31場19勝5敗、防禦率3.81，在例行賽結束前還有1次先發挑戰第20勝，奪三振274次也在大聯盟遙遙領先。

勇士明星一壘手歐森（Matt Olson）首戰3打數1安打、被保送1次，第2戰5打數3安打、攻下1分打點，本季全壘打仍是53支，打點增至133分，都穩居大聯盟榜首。

此外，金鶯隊結束今年例行賽所有客場賽事，據大聯盟官網報導，戰績52勝29敗追平1954年創下的隊史紀錄，目前戰績97勝59敗，有望創下1997年後最佳戰績（98勝64敗）。金鶯教頭海德（Brandon Hyde）表示，「我們客場打得很好，展示球隊的專業和一致性，球員們都準備好在艱難環境中打球。」

金鶯接下來的對手是國東爐主國民和美東墊底紅襪，最快26日就能封王，上次拿到美聯東區冠軍是2014年，當時在美聯冠軍賽被皇家 隊橫掃。