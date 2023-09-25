我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最高…加州砸2.6億 打擊有組織零售業犯罪

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

MLB／例行賽僅剩1周 後面追兵趕不上？大谷美聯全壘打王聽牌

記者藍宗標／綜合報導
儘管球季提前結束，大谷翔平仍相當有望奪下美聯全壘打王。（Getty Images）
儘管球季提前結束，大谷翔平仍相當有望奪下美聯全壘打王。（Getty Images）

大聯盟今年例行賽邁入最後一周，國聯、美聯全壘打王看來已經提前出爐，勇士隊明星一壘手歐森（Matt Olson）、天使隊「二刀流」大谷翔平領先一大截，被追平、甚至超越的機會微乎其微，就等10月1日「正式開獎」。

大聯盟目前5名打者達到40轟以上，歐森是大聯盟唯一超過50支全壘打的球員，目前53轟，領先45轟並列第2的大都會隊阿隆索（Pete Alonso）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）達8轟，生涯首次全壘打王倒數，132分打點遙遙領先，可望抱回國聯雙冠王。大谷44轟是美聯全壘打王，勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）也達40轟。

大谷提前結束本季，已經動完右手肘手術，44轟在大聯盟排名第4，不過美聯穩居榜首，領先排名第2的白襪隊外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）6轟，成為大聯盟首位日籍全壘打王開始倒數。

天使主帥尼文（Phil Nevin）在受訪時談及大谷翔平的手術，他表示過程沒有大礙，下周就能在場邊看到大谷，同時也提到大谷因為手術順利整個人精神都很好，「根據我所知道的，他的恢復狀況很好，現在家裡過著悠閒日子。」

大谷翔平雖然本賽季因突如意外的傷勢而中止，但以他傷前累積的可怕成績，仍然是美聯MVP的不二人選，目前打者翔平44轟領跑美聯，外帶20盜、96分打點，長打率6成54、攻擊指數（OPS）高達1.066仍在大聯盟排名第1；投手大谷則在23場先發中拿下10勝5敗，防禦率3.14的成績，綜合起來的產能仍令美聯所有球員難以望其項背。大谷季後將成自由球員。

大谷翔平 勇士 天使

上一則

克蕭奪個人生涯210勝 道奇季後賽首輪掛免牌

下一則

NFL著眼全球市場 盼在巴西、西班牙打例行賽

延伸閱讀

MLB／大谷翔平2大數據仍居首 羅伯特想奪全壘打王太難

MLB／大谷翔平2大數據仍居首 羅伯特想奪全壘打王太難
MLB／沙巴西亞談大谷：手臂負荷超載 1個月前就該停機

MLB／沙巴西亞談大谷：手臂負荷超載 1個月前就該停機
MLB／「零件會故障」 名投：大谷1個月前就該停止投球

MLB／「零件會故障」 名投：大谷1個月前就該停止投球
MLB／大谷翔平手術順利…醫估明年可打擊 後年二刀流

MLB／大谷翔平手術順利…醫估明年可打擊 後年二刀流

熱門新聞

花滑「冰上貴公子」羽生結弦的新婚細節被日媒挖出。（美聯社）

羽生結弦被爆在老家買婚房 音樂家妻子去年11月刪光社群

2023-09-17 21:52
杭州第19屆亞運會女子4x100米自由泳接力決賽，中國組合楊浚瑄(左起)、程玉潔、吳卿風、張雨霏以3分33秒96的成績獲得冠軍。(中新社)

杭州亞運／中國代表團首日席捲20金 香港2金

2023-09-24 14:10
霍華德將和勇士會面。（路透）

NBA／魔獸拚重回聯盟 與3長人爭勇士門票

2023-09-18 02:55
魔獸霍華德仍尋求重返NBA機會。(本報資料照片／記者陳正興攝影）

NBA／無緣簽約勇士 「魔獸」霍華德自勉：人生是永無止境的挑戰

2023-09-23 22:46
魔獸(右)得到勇士老將支持。（美聯社）

NBA／傳魔獸得到勇士老將支持簽約 格林喊希望別再有人洩密

2023-09-21 02:56
班尼特（中）上季效力新竹攻城獅隊。（圖：攻城獅隊提供）

籃球／NBA「水貨狀元」突離開韓球隊 傳有意重返台職籃

2023-09-19 06:18

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里