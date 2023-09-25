MLB／例行賽僅剩1周 後面追兵趕不上？大谷美聯全壘打王聽牌

儘管球季提前結束，大谷翔平仍相當有望奪下美聯全壘打王。（Getty Images）

大聯盟今年例行賽邁入最後一周，國聯、美聯全壘打王看來已經提前出爐，勇士 隊明星一壘手歐森（Matt Olson）、天使 隊「二刀流」大谷翔平 領先一大截，被追平、甚至超越的機會微乎其微，就等10月1日「正式開獎」。

大聯盟目前5名打者達到40轟以上，歐森是大聯盟唯一超過50支全壘打的球員，目前53轟，領先45轟並列第2的大都會隊阿隆索（Pete Alonso）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）達8轟，生涯首次全壘打王倒數，132分打點遙遙領先，可望抱回國聯雙冠王。大谷44轟是美聯全壘打王，勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）也達40轟。

大谷提前結束本季，已經動完右手肘手術，44轟在大聯盟排名第4，不過美聯穩居榜首，領先排名第2的白襪隊外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）6轟，成為大聯盟首位日籍全壘打王開始倒數。

天使主帥尼文（Phil Nevin）在受訪時談及大谷翔平的手術，他表示過程沒有大礙，下周就能在場邊看到大谷，同時也提到大谷因為手術順利整個人精神都很好，「根據我所知道的，他的恢復狀況很好，現在家裡過著悠閒日子。」

大谷翔平雖然本賽季因突如意外的傷勢而中止，但以他傷前累積的可怕成績，仍然是美聯MVP的不二人選，目前打者翔平44轟領跑美聯，外帶20盜、96分打點，長打率6成54、攻擊指數（OPS）高達1.066仍在大聯盟排名第1；投手大谷則在23場先發中拿下10勝5敗，防禦率3.14的成績，綜合起來的產能仍令美聯所有球員難以望其項背。大谷季後將成自由球員。