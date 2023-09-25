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場邊人語／魚兒主場 人流不暢

彭廣揚

分別屬於美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會東區小組的邁阿密馬林魚隊和中區小組的密爾瓦基釀酒人隊，9月22日晚間6時40分起，在佛羅里達州邁阿密全貸款球場（LoanDepot Park)對壘，到訪客隊在第二局上就攻下12分，終場以16比1取勝對手，嬴得本季第88場勝利，也是自從9月19日以來連續第4次傳岀捷報。

1990年7月8日午後在威斯康辛州密爾瓦基郡立球埸，釀酒人隊是以20比7狂掃加利福尼亞天使隊，地主隊全場共擊出19支安打，並且在第五局下，一口氣攻下13分。

釀酒人隊當晚因此拿到大聯盟季後賽的門票；這也是球隊在最近6個球季第5次晉級季後賽。

馬林魚隊目前距離季後賽咫尺之隔，但是當晚的捧場球迷只有1萬5884人，上座率僅為42%，門可羅雀的形勢只有略強過奧克蘭運動家隊。

現年28歲，身高6呎3吋的密爾瓦基釀酒人隊右投手伯恩斯（Corbin Brian Burnes )，曾經是國家聯盟年度最佳投手，這是他在6個球季的職棒生涯笑納第45勝，當晚也是他在本賽季的第10次勝投，以及自從7月20日出戰以來首度取勝。

釀酒人隊參加這場夜戰，9局共有42打數擊出16支安打3支全壘打，但是在前七局就以16比0領先。

釀酒人隊當晩調派伯恩斯先發登板5局，他面對打者18次投送97球，被敲2支安打沒有責任失分，送出6次三振有2次四壞球保送，本季31場先發出賽拿下10勝，防禦率3.  46，獲勝率為55.6%。

這是他自從2018年7月10日代表釀酒人隊在大聯盟亮相以來，第105次擔任先發重任；也是他最近3年以來征戰，連續第3次單季勝投次數雙位數。

季後賽 貸款 奧克蘭

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