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MLB／洋基打包還要力保5成勝率 隊長賈吉坦言很難受

記者藍宗標／即時報導
該來的還是逃不掉，洋基隊24日在紐約主場1：7不敵響尾蛇隊，爭取外卡機會完全歸零，近7年首次無緣季後賽，賈吉對此直言很難受。（美聯社）
該來的還是逃不掉，洋基隊24日在紐約主場1：7不敵響尾蛇隊，爭取外卡機會完全歸零，近7年首次無緣季後賽，賈吉對此直言很難受。（美聯社）

該來的還是逃不掉，洋基隊24日在紐約主場1：7不敵響尾蛇隊，爭取外卡機會完全歸零，近7年首次無緣季後賽，而且例行賽最後7戰面臨5成勝率保衛戰。

紐約郵報形容，一個多月以來，一直很明顯的事情，現在已經正式確定。

響尾蛇王牌投手賈倫（Zac Gallen）先發6局，只被揮出3支安打，飆出8次三振，奪下本季第17勝，響尾蛇在國聯外卡排名第2，仍是季後賽保障名單。

洋基先發投手洛登（Carlos Rodon）投6.1局，被揮出5支安打、失5分（3分自責）吞敗，戰績掉到3勝7敗、防禦率5.74。

洋基毫無主場優勢，開賽落後到比賽結束，唯一攻勢是9局下兩出局滿壘時，「法官」賈吉（Aaron Judge）保送擠回1分，在3萬9018名觀眾前宣告本季結束。

賈吉2016年登上大聯盟，正是洋基前一次未進季後賽，當時打了27場比賽，打擊率1成79，今年首次接下隊長重任，又碰到球隊打包，他說：「很難受，每年我都在紐約，我們都進季後賽，今年有些不同，但會有更多時間準備新球季。」

洋基輸球後，掉到78勝77敗，仍在美聯東區排名第4，25日再戰響尾蛇後，將在客場對藍鳥、皇家隊6連戰，必須打出氣勢，才能避免1992年勝率不到5成的歷史重演。

洋基本季37名球員進入傷兵名單，包括賈吉幾乎8周未能出賽，在他缺席期間，洋基19勝23敗，歸隊後24勝29敗。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）領軍6年，首次無法闖進季後賽，他說：「 從季後到春訓、例行賽，全年努力的目標就是為了季後賽，並且爭奪冠軍，現實很糟糕。」

洋基 季後賽 皇家

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