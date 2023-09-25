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場邊人語／藍鳥嚴守 洋基難受

彭廣揚

同樣屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組的多倫多藍鳥隊和紐約洋基隊，9月20日晚間7時9分開始在紐約市洋基球場（Yankee Stadium）對壘，到訪客隊先發投手稱職；全隊在第九局上還攻下3分，終場以6比1取勝對手，贏得本季第85場勝利，也是自從9月15日以來連續第5次傳岀捷報。

這是加拿大多倫多藍鳥隊32歲的右投手高斯曼（Kevin John Gausman），11季職棒生涯第88勝，也是本賽季的第12勝。

藍鳥隊目前在美聯東區排名第三，累積戰績領先德州阿靈頓遊騎兵隊和西雅圖水手隊，以外卡身分晉級季後賽行情良好。然而洋基隊在吞敗後，在美聯與德州阿靈頓遊騎兵隊還有8場距離，晉級季後賽機會渺茫。

藍鳥隊這場比賽，9局共有36打數擊出9支安打沒有全壘打，但是在最後兩局攻下5分。

藍鳥隊當晚調派身高6呎2吋的高斯曼先發登板6局，他面對打者24次投送104球，被敲3支安打沒有責任失分，送出多達10次三振有3次四壞球保送，本季30場先發出賽拿下12勝，防禦率.29，獲勝率為57.1%。

這是高斯曼自從2013年5月23日代表巴爾廸摩金鶯隊在大聯盟亮相以來，第258次擔任先發重任；也是他在代表藍鳥隊征戰2年以來第24次勝投。

他在本球季已經有9次擔任先發，單場比賽送出的三振次數達到雙位數。

洋基 德州 季後賽

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