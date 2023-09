MLB／克蕭摘生涯第210勝 道奇確定季後賽不用打首輪

道奇 左投「書僮」克蕭(Clayton Kershaw)雖然已年屆35歲,但對於本季輪值人手嚴重不足的道奇來說依舊是值得信任的王牌,他23日對戰巨人繳出5局無失分的表現,率領球隊7:0獲勝,奪下個人生涯第210勝,在隊史排名第2,道奇賽後也確定坐穩國聯前二種子。

23日是克蕭左肩康復後第7場先發,如無意外也是本季例行賽倒數第二場先發,賽前總教練羅伯茲(Dave Roberts)給予5局、75球的設定,最終克蕭用76球吃下5局,飆出5K,沒有丟任何分數,拿下本季第13勝,復出至今摘下3勝還未嘗敗績。

這是克蕭生涯第210勝,超越了名人堂傳奇德萊斯戴爾(Don Drysdale)獨居隊史第2,僅次於沙頓(Don Sutton)的233勝。

雖然克蕭在傷癒至今從沒投超過5局,而且還陷入球速驟降的隱憂,但在這段期間2.03的防禦率是好兆頭,教練團也預計讓他在季後賽 頭兩戰先發。

「歸根結底,你只需要投球,就是這麼簡單。」克蕭說:「無論球速剩下多少、不管還有多少球威,顯然我很希望自己處在巔峰期,但只要你能控制好進球點並好好搭配變化球,最終還是能解決掉打者。」

23日道奇贏球,而目前國聯中區的龍頭釀酒人則敗給馬林魚,也讓道奇確定成為國聯頭兩號種子,可以避免季後賽首輪,直接從分區系列賽開始打起。

