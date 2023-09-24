我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

MLB／單局灌12分…釀酒人血洗馬林魚 闖季後賽

體育新聞組／綜合報導
葉力奇傷癒歸隊敲出雙響，率釀酒人以16：1大勝馬林魚。（美聯社）
葉力奇傷癒歸隊敲出雙響，率釀酒人以16：1大勝馬林魚。（美聯社）

職棒大聯盟（MLB）密爾瓦基釀酒人22日第2局狂灌12分，終場16：1擊敗邁阿密馬林魚，並且拿下季後賽門票，在美聯中區封王魔術數字也只剩M1。釀酒人在大幅領先下第9局推出野手泰萊斯（Rowdy Tellez）投球消化比賽，他也以1局無失分完成任務，並且在史上留名。

綜合媒體報導，釀酒人9名打者全在2局上敲出安打，唐納森（Josh Donaldson）擊出兩分打點全壘打。葉力奇（Christian Yelich）也在2局上和6局上開轟。葉力奇先前因背痛而在13場比賽中缺席了12場，本場比賽他敲出3支安打，4次上壘，得到4分。釀酒人2局上靠著9安打3保送1盜壘灌進12分。

這是釀酒人隊史第7度在單局得分10分以上，也是隊史單局得分第2高的比賽，單局最高分的比賽是1990年7月8日出戰天使隊，當時在第5局狂拿13分。

靠著第2局12分超狂大局，釀酒人打完6局就以16：0大幅領先馬林魚，讓剩餘局數成為「垃圾時間」，9局上乾脆派出一壘手泰萊斯登板，解鎖大聯盟投球初體驗，雖然第二球就被敲安，但接著就連續解決3人，還送出1K，最快球速只有71.1英里。

泰萊斯說自己是在第7局時開始熱身，原本以為是要接替一壘守備，沒想到總教練康索（Craig Counsell）問他「你丟得出好球嗎？」，意識到要登板的投球的他也直率回應：「當然沒問題！」接著就馬上進休息室找適合的左投手套。

事實上泰萊斯前一次擔任投手已是高中時，他還說上場前和隊友打賭，若投出保送就要捐出50元，因此讓他更有動力，並且和搭檔捕手卡拉提尼（Victor Caratini）預告：「等著看麥達克斯（Greg Maddux）投球吧！」

泰萊斯也沒有食言，總計13球有9顆好球，投1局無失分、成為史上第一位在拿到季後賽門票的比賽關門成功的野手，他顯然也很自豪，賽後笑著說：「我現在是塞揚獎候選人了。」

釀酒人大幅領先下，讓野手泰萊斯在第九局登板投球，主投1局無失分。（美聯社）
釀酒人大幅領先下，讓野手泰萊斯在第九局登板投球，主投1局無失分。（美聯社）

季後賽 天使 MLB

上一則

MLB／亞古納40轟60盜 史上第1人

延伸閱讀

MLB／大谷翔平2大數據仍居首 羅伯特想奪全壘打王太難

MLB／大谷翔平2大數據仍居首 羅伯特想奪全壘打王太難
MLB／「美中不足」的雙城奪冠後 下一步要終止季後賽18連敗

MLB／「美中不足」的雙城奪冠後 下一步要終止季後賽18連敗
MLB／帶著天賦到比奇堡 紅人瓦托為海綿寶寶配音

MLB／帶著天賦到比奇堡 紅人瓦托為海綿寶寶配音
MLB／酸大谷不值5億 名嘴開球「挖地瓜」被狂噓

MLB／酸大谷不值5億 名嘴開球「挖地瓜」被狂噓

熱門新聞

中國網球名將彭帥曾出面指控前國務院副總理張高麗性侵，但事件最終不了了之。(美聯社)

WTA賽事重返中國首站廣州 彭帥案抵制不到2年

2023-09-16 19:19
羽生結弦。(新華社)

「花滑王子」羽生結弦妻子是她？ 日媒爆：大8歲美女小提琴家

2023-09-17 01:49
花滑「冰上貴公子」羽生結弦的新婚細節被日媒挖出。（美聯社）

羽生結弦被爆在老家買婚房 音樂家妻子去年11月刪光社群

2023-09-17 21:52
霍華德將和勇士會面。（路透）

NBA／魔獸拚重回聯盟 與3長人爭勇士門票

2023-09-18 02:55
魔獸(右)得到勇士老將支持。（美聯社）

NBA／傳魔獸得到勇士老將支持簽約 格林喊希望別再有人洩密

2023-09-21 02:56
班尼特（中）上季效力新竹攻城獅隊。（圖：攻城獅隊提供）

籃球／NBA「水貨狀元」突離開韓球隊 傳有意重返台職籃

2023-09-19 06:18

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲