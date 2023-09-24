MLB／單局灌12分…釀酒人血洗馬林魚 闖季後賽

葉力奇傷癒歸隊敲出雙響，率釀酒人以16：1大勝馬林魚。（美聯社）

職棒大聯盟（MLB ）密爾瓦基釀酒人22日第2局狂灌12分，終場16：1擊敗邁阿密馬林魚，並且拿下季後賽 門票，在美聯中區封王魔術數字也只剩M1。釀酒人在大幅領先下第9局推出野手泰萊斯（Rowdy Tellez）投球消化比賽，他也以1局無失分完成任務，並且在史上留名。

綜合媒體報導，釀酒人9名打者全在2局上敲出安打，唐納森（Josh Donaldson）擊出兩分打點全壘打。葉力奇（Christian Yelich）也在2局上和6局上開轟。葉力奇先前因背痛而在13場比賽中缺席了12場，本場比賽他敲出3支安打，4次上壘，得到4分。釀酒人2局上靠著9安打3保送1盜壘灌進12分。

這是釀酒人隊史第7度在單局得分10分以上，也是隊史單局得分第2高的比賽，單局最高分的比賽是1990年7月8日出戰天使 隊，當時在第5局狂拿13分。

靠著第2局12分超狂大局，釀酒人打完6局就以16：0大幅領先馬林魚，讓剩餘局數成為「垃圾時間」，9局上乾脆派出一壘手泰萊斯登板，解鎖大聯盟投球初體驗，雖然第二球就被敲安，但接著就連續解決3人，還送出1K，最快球速只有71.1英里。

泰萊斯說自己是在第7局時開始熱身，原本以為是要接替一壘守備，沒想到總教練康索（Craig Counsell）問他「你丟得出好球嗎？」，意識到要登板的投球的他也直率回應：「當然沒問題！」接著就馬上進休息室找適合的左投手套。

事實上泰萊斯前一次擔任投手已是高中時，他還說上場前和隊友打賭，若投出保送就要捐出50元，因此讓他更有動力，並且和搭檔捕手卡拉提尼（Victor Caratini）預告：「等著看麥達克斯（Greg Maddux）投球吧！」