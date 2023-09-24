我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

MLB／亞古納40轟60盜 史上第1人

記者蘇志畬／綜合報導
勇士亞古納創造歷史。（路透）
勇士亞古納創造歷史。（路透）

勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）22日對國民隊首局首打席的全壘打，讓他成為單季「40轟、60盜」史上第一人，繞壘速度比平常快了1.8秒，他說：「我不知道自己是緊張還是興奮。」

亞古納第1局就在2好3壞後，將左投柯賓的80.5哩滑球敲成左外野陽春砲，為球隊先馳得點，全場4打數2安打、1打點，勇士也以9：6贏球。

亞古納單季40轟、68次盜壘成功，大聯盟過去也僅有4人達到單季「40轟、40盜」，分別是坎塞柯、邦茲、A-Rod以及索里安諾，其中A-Rod 46次盜壘原本是最多。

「我真的非常榮幸。」亞古納說：「我不覺得今年能達到，因為我知道我打擊不錯，但全壘打沒那麼多，所以感覺真的不可思議。」亞古納原本「30轟、60盜」就已經是史上第一人，過去也僅有1987年戴維斯、1990年邦茲達成單季「30轟、50盜」。

洋基隊重砲賈吉22日也寫下隊史紀錄，面對響尾蛇隊單場三響砲、6分打點，成為第一位單季兩度達成單場三響砲的洋基球員，他說：「很不可思議，我只是做好自己的工作，最開心還是幫球隊贏球。」

大聯盟季後賽席位陸續定案，雙城隊昨天以8：6擊敗天使隊後，奪得美聯中區冠軍，隊史第15次挺進季後賽，然而從2004年開始，已在季後賽吞下18連敗，就看今年能否終止難堪紀錄。

大聯盟40轟40盜球員。
大聯盟40轟40盜球員。

季後賽 勇士 洋基

上一則

NBA／伊古達拉：詹皇熱火引領小球革命

下一則

MLB／單局灌12分…釀酒人血洗馬林魚 闖季後賽

延伸閱讀

MLB／大谷翔平2大數據仍居首 羅伯特想奪全壘打王太難

MLB／大谷翔平2大數據仍居首 羅伯特想奪全壘打王太難
MLB／帶著天賦到比奇堡 紅人瓦托為海綿寶寶配音

MLB／帶著天賦到比奇堡 紅人瓦托為海綿寶寶配音
MLB／酸大谷不值5億 名嘴開球「挖地瓜」被狂噓

MLB／酸大谷不值5億 名嘴開球「挖地瓜」被狂噓
MLB／釀酒人16：1血洗馬林魚 拿下季後賽門票

MLB／釀酒人16：1血洗馬林魚 拿下季後賽門票

熱門新聞

中國網球名將彭帥曾出面指控前國務院副總理張高麗性侵，但事件最終不了了之。(美聯社)

WTA賽事重返中國首站廣州 彭帥案抵制不到2年

2023-09-16 19:19
羽生結弦。(新華社)

「花滑王子」羽生結弦妻子是她？ 日媒爆：大8歲美女小提琴家

2023-09-17 01:49
花滑「冰上貴公子」羽生結弦的新婚細節被日媒挖出。（美聯社）

羽生結弦被爆在老家買婚房 音樂家妻子去年11月刪光社群

2023-09-17 21:52
霍華德將和勇士會面。（路透）

NBA／魔獸拚重回聯盟 與3長人爭勇士門票

2023-09-18 02:55
魔獸(右)得到勇士老將支持。（美聯社）

NBA／傳魔獸得到勇士老將支持簽約 格林喊希望別再有人洩密

2023-09-21 02:56
班尼特（中）上季效力新竹攻城獅隊。（圖：攻城獅隊提供）

籃球／NBA「水貨狀元」突離開韓球隊 傳有意重返台職籃

2023-09-19 06:18

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲