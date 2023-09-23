MLB／大谷翔平2大數據仍居首 羅伯特想奪全壘打王太難

天使隊大谷翔平。（美聯社）

白襪隊中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）今天9局上開砲，本季第38轟出爐，攻下全場唯一分數，幫助白襪1：0擊敗紅襪隊，再創個人單季最多轟紀錄，但想成為美聯全壘打王難度太高。

白襪、紅襪今天形成投手戰，雙方先發投手希斯（Dylan Cease）、皮維塔（Nick Pivetta）各投7局無失分，合計送出18次三振。

兩隊打完前8局仍是0：0，羅伯特9局上面對紅襪第2任投手溫科斯基（Josh Winckowski），轟出311英尺右外野陽春砲，近5戰第3轟為白襪打下江山。

羅伯特2020年登上大聯盟，生涯前3季加起來36轟，今年打到例行賽倒數第8戰已有38轟，在美聯排名仍居第2，落後天使隊大谷翔平6轟。

大聯盟目前5名打者達到40轟以上，勇士 隊歐森（Matt Olson）53轟穩居榜首，大都會 隊阿隆索（Pete Alonso）、費城 人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）45轟並列第2，大谷44轟是美聯全壘打王，勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）也達40轟。

大谷雖在4日對運動家隊之戰結束後，提前結束本季，但長打率6成54、攻擊指數（OPS）1.066仍在大聯盟排名第1，季後將成自由球員。