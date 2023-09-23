MLB／「美中不足」的雙城奪冠後 下一步要終止季後賽18連敗

雙城拿下美中冠軍，睽違3年重返季後賽。（Getty Images）

待在所有人線羨慕的「美中不足」分區，唯一勝率超過5成的雙城隊今日以8：6擊敗天使 隊後自力封王，相隔3年後再次重返季後賽 。

雙城此戰推出本季王牌洛培茲先發（Pablo Lopez），前4局讓天使12上12下，隊友也很快給他3分支援，可惜5局上遇到亂流，單局被敲4安丟３分，包含挨沃許（Jared Walsh）一發2分砲，比賽也回到原點。

還好隊友很給力，6局下再打回超前分，助6局7K只丟3分完成優質先發的洛培茲以勝投資格退場，7局下再打出4分大局，讓天使望塵莫及，即使牛棚最後2局又丟3分，仍靠著足夠的領先奪勝，洛培茲收下本季第11勝，全隊也開心在主場歡慶分區封王。

在第7局敲出二壘安延續4分大局的游擊手法馬(Kyle Farmer)賽後興奮地說：「最後幾局我感覺好漫長，但很高興我們成功贏球了，這真的很棒。」

近期進入傷兵名單無緣上場的明星游擊手柯瑞 亞，預期能趕上季後賽，賽後也一起慶祝，坦言這座冠軍對他意義重大，「這是我在雙城的第一座分區冠軍，真的很特別，當你來到新球隊時總會設定許多目標，這當然是其中之一。」

總教練波德利(Rocco Baldelli)則提醒球員開心一天就好，「今晚就讓我們好好慶祝，但明天起床後仍有工作要做。」

雙城以82勝72敗拿下美聯中區冠軍，是隊史自1961年從前身華盛頓參議員隊移師明尼蘇達並改名後第15次挺進季後賽，但他們自2004年分區季後賽第三戰後就未曾在10月贏球，保有北美職業運動最慘的季後賽18連敗，就看今年能否終止這難堪紀錄。