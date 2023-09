MLB／帶著天賦到比奇堡 紅人瓦托為海綿寶寶配音

美國職棒紅人隊40歲老將瓦托(Joey Votto)開發出新技能,他要帶著這項技能去比奇堡探險,在海綿寶寶音樂劇中為「French Narrator」配音,也就是動畫中的「旁白哥」。

「我被邀請幫忙配音。」瓦托表示:「我不知道結果好不好,但我會說法文,所以可以假裝一下,他們是說成果滿不錯的,這樣就好了。」

Joey Votto will voice the "French Narrator" in a SpongeBob musical at a local Cincinnati children's theater next month 😂👏



(via @TCTCincinnati) pic.twitter.com/Z98EUpCoUF