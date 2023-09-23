我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

MLB／賈吉本季第2度三響砲 洋基隊史第1人

記者蘇志畬／即時報導
賈吉面對響尾蛇隊轟出三發全壘打，本季第2次單場三響砲，成為洋基隊史第一人。（美聯社）
賈吉面對響尾蛇隊轟出三發全壘打，本季第2次單場三響砲，成為洋基隊史第一人。（美聯社）

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天連開三庭，面對響尾蛇隊轟出三發全壘打，本季第2次單場三響砲，成為洋基隊史第一人。

賈吉今天先發第2棒，3局下轟出一發三分砲，幫助球隊先馳得點，5局下再炸出兩分砲，苦主都是響尾蛇先發投手普法特（Brandon Pfaadt），7局下再從中繼的塞柯尼（Slade Cecconi）手中轟出陽春砲。

賈吉在8月24日才在對戰國民隊時，締造生涯首次單場三響砲，單季兩次三響砲過去未有洋基球員辦到過，而賈吉如今也累積33場單場複數全壘打，根據ESPN數據，大聯盟在生涯前8季最多單場複數全壘打的是金納（Ralph Kiner）的39場，賈吉排第二。

賈吉今天總計4打數4安打，6分打點、3分得分，雖然中間因受傷休息2個月，本季全壘打數仍來到35轟，距離美聯全壘打王大谷翔平的44轟還有9轟差距，洋基本季剩下8場比賽。

洋基 大谷翔平

上一則

MLB／勇士亞古納辦到了 40轟60盜史上第一人

延伸閱讀

MLB／巨人搶大谷翔平？ 媒體：爭取楚奧特更好

MLB／巨人搶大谷翔平？ 媒體：爭取楚奧特更好
MLB／巨人該搶大谷翔平嗎？ 分析：爭取楚奧特會更好

MLB／巨人該搶大谷翔平嗎？ 分析：爭取楚奧特會更好
MLB／賈吉走出低潮 滿貫砲撕紅襪

MLB／賈吉走出低潮 滿貫砲撕紅襪
MLB／賈吉810場250轟 寫史上最速紀錄

MLB／賈吉810場250轟 寫史上最速紀錄

熱門新聞

中國網球名將彭帥曾出面指控前國務院副總理張高麗性侵，但事件最終不了了之。(美聯社)

WTA賽事重返中國首站廣州 彭帥案抵制不到2年

2023-09-16 19:19
羽生結弦。(新華社)

「花滑王子」羽生結弦妻子是她？ 日媒爆：大8歲美女小提琴家

2023-09-17 01:49
歐尼爾選出美國隊最佳5人和世界隊最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。（取材自Instagram）

NBA／歐尼爾問美國隊、世界隊誰比較強？網友一面倒

2023-09-13 18:39
籃球明星柯比．布萊恩（Kobe Bryant）與女兒吉安娜（Gianna）2020年1月26日直升機失事喪生，各地出現大型塗鴉壁畫紀念。(中央社)

NBA／布萊恩大型塗鴉恐遭清除 數千人連署反對

2023-09-15 20:41
花滑「冰上貴公子」羽生結弦的新婚細節被日媒挖出。（美聯社）

羽生結弦被爆在老家買婚房 音樂家妻子去年11月刪光社群

2023-09-17 21:52
德國隊在施羅德帶領下奪下世界盃男籃賽冠軍。(取材自FIBA官網)

籃球／世界男籃最新排名 冠軍德國強升至第三

2023-09-15 22:48

超人氣

更多 >
曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康