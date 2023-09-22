MLB／沙巴西亞談大谷：手臂負荷超載 1個月前就該停機

前洋基名投沙巴西亞評論，認為大谷一個月前就該停止投球，及早接受治療。（Getty Images）

大聯盟洛杉磯天使 隊球星大谷翔平 開刀治療手肘。43歲的前洋基名投「沙胖」沙巴西 亞（CC Sabathia）評論，大谷一個月前就該停止投球，及早接受治療。

「時人雜誌」網站報導，身為大谷鐵粉的沙巴西亞從投手角度評論大谷受傷，「零件一定都會故障」。沙巴西亞說，「手臂能負擔的投球數有一定限量，零件是一定會故障的，受傷也是必然會發生的事」。

沙巴西亞認為，大谷翔平從季前的世界棒球經典賽（WBC）就開始投球、贏得冠軍，做了這麼多不同的工作，可能導致大谷翔平產生疲勞和傷勢。

大谷翔平直到9月15日清空置物櫃，宣布今年球季不再比賽，沙巴西亞認為，大谷翔平應該更早休息，「我認為他應該一個月前就這樣做，當他第一次受傷的時候，就要好好照顧自己，也許是動手術，準備明年球季的比賽」

沙巴西亞認為，球季已經進入尾聲，大谷提前開刀是一個明智的決定，「對他來說最好的就是恢復健康，盡一切努力為了明年球季做好準備」。

被問到大谷的狀況，天使總教練尼文（Phil Nevin）表示，大谷手術很成功、精神很好，正在康復中。