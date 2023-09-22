我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

212：216…麥卡錫讓步沒效 眾院國防支出法案表決未過

MLB／嗆大谷不值5億 名嘴到洋基開球「挖地瓜」被噓爆

體育新聞組／即時報導
體育名嘴史密斯開球被狂噓。（美聯社）
體育名嘴史密斯開球被狂噓。（美聯社）

ESPN體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）平時主要討論NBA議題，他日前跨界大談棒球還口出狂言，稱大谷翔平不配拿5億美元合約，引發全球棒球迷不滿。

大谷翔平季後將成為自由球員，儘管他預計後年才重返投手丘，但外界仍看好他領到5億美元鉅約。史密斯卻突然開砲，「我不想再聽到有關大谷簽下5億美元合約的討論。」史密斯還說：「我看過一場大谷翔平投球的比賽，看台上很多空位，也沒有贏球。如果是我，絕對不會為付他5億美元。」

此話一出引發廣大網友怒火，許多人嗆他不該討論棒球。事實上，兩年前史密斯曾說，「不懂英文的大谷無法成為棒球界代表。」事後他遭球迷砲轟，也認錯道歉。

史密斯被棒球迷罵爆後，21日卻現身洋基主場開球，他投出挖地瓜球後露出尷尬表情，被現場球迷狂噓。連他的ESPN同事謝弗特（Adam Schefter）都發文開酸，這能媲美當年50 Cent（美國饒舌歌手）在大都會主場的開球。史密斯則發文表示，「這是變速球！」

大谷翔平 大都會 洋基

上一則

MLB／台美混血大物25轟50盜 卡洛爾締造菜鳥空前紀錄

延伸閱讀

MLB／「零件會故障」 名投：大谷1個月前就該停止投球

MLB／「零件會故障」 名投：大谷1個月前就該停止投球
憂補貼流向 美議員要求特斯拉說明和中國電池商關係

憂補貼流向 美議員要求特斯拉說明和中國電池商關係
MLB／大谷翔平手術順利…醫估明年可打擊 後年二刀流

MLB／大谷翔平手術順利…醫估明年可打擊 後年二刀流
眾院歲出入委員會主席去函特斯拉 要求說明與寧德時代關係

眾院歲出入委員會主席去函特斯拉 要求說明與寧德時代關係

熱門新聞

歐尼爾選出美國隊最佳5人和世界隊最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。（取材自Instagram）

NBA／歐尼爾問美國隊、世界隊誰比較強？網友一面倒

2023-09-13 18:39
中國網球名將彭帥曾出面指控前國務院副總理張高麗性侵，但事件最終不了了之。(美聯社)

WTA賽事重返中國首站廣州 彭帥案抵制不到2年

2023-09-16 19:19
羽生結弦。(新華社)

「花滑王子」羽生結弦妻子是她？ 日媒爆：大8歲美女小提琴家

2023-09-17 01:49
籃球明星柯比．布萊恩（Kobe Bryant）與女兒吉安娜（Gianna）2020年1月26日直升機失事喪生，各地出現大型塗鴉壁畫紀念。(中央社)

NBA／布萊恩大型塗鴉恐遭清除 數千人連署反對

2023-09-15 20:41
花滑「冰上貴公子」羽生結弦的新婚細節被日媒挖出。（美聯社）

羽生結弦被爆在老家買婚房 音樂家妻子去年11月刪光社群

2023-09-17 21:52
德國隊在施羅德帶領下奪下世界盃男籃賽冠軍。(取材自FIBA官網)

籃球／世界男籃最新排名 冠軍德國強升至第三

2023-09-15 22:48

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...